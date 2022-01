Coronavirus, Draghi chiama Gravina: invito a valutare lo stop del campionato o le porte chiuse

ALTRE NOTIZIE – Nell’assemblea del pomeriggio la Lega di Serie A è stata costretta ad integrare l’ordine del giorno, oltre a discutere del protocollo e degli interventi della Asl, ma non viene ancora presa nessuna decisione shock.

Il presidente federale Gabriele Gravina riferisce del contesto generale e di una telefonata ricevuta da Mario Draghi: un colloquio senza nessuna tensione in cui il premier “preoccupato” ha chiesto lo stato dell’arte del mondo del calcio, e avrebbe sollecitato una valutazione, nell’autonomia della federazione, sull’opportunità di sospendere il campionato o svolgere le partite a porte chiuse.

Gravina ha fatto presente anche le difficoltà del calendario di A e il rischio di un’interruzione del percorso sul piano della tenuta del sistema.

Per ora l’orientamento dei club è quello di non fermarsi e di andare avanti con la consapevolezza però che altri scenari potrebbero prodursi: in pratica le porte chiuse nel giro di 2-3 settimane se le cose non migliorassero.

A seguire la Lega ha anche rilasciato una nota ufficiale in cui si ribadisce la fiducia di proseguire le competizioni.

Fonte: gazzetta.it / ansa