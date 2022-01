Maitland-Niles è atterrato a Ciampino (FOTO-VIDEO)

AS ROMA NEWS – Ainsley Maitland-Niles comincia ufficialmente la sua nuova avventura romana atterrando questo pomeriggio all’aeroporto di Ciampino.

Ad attendere il calciatore inglese un gruppetto di tifosi oltre alla solita schiera di cronisti che hanno immortalato il suo arrivo allo scalo capitolino con foto e video.

Maitland-Niles si è quindi diretto a Trigoria. Si attende solo l’ufficialità del club, poi il calciatore potrà allenarsi insieme ai suoi nuovi compagni. Se l’inglese otterrà a breve il permesso di lavoro, domenica esordirà contro la Juventus.

Maitland-Niles has just landed in Rome. He will already be on the pitch on Sunday against Juventus. #Transfers #AsRoma #AFC @SkySport pic.twitter.com/xR2YTjFXy9

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) January 7, 2022