Coronavirus, il bollettino del 25 maggio: calo continuo dei nuovi contagi, oggi solo 300

E' stato appena reso noto il comunicato della Protezione Civile riguardo all'emergenza Coronavirus di oggi, lunedì 25 maggio.

Il calo delle persone attualmente positive è stato pari a 1.294 unità (ieri erano stati 1158) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 300 (ieri 531). Oggi sono stati fatti 35.241 tamponi (ieri 55824). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 117,5 tamponi fatti, lo 0,9%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,9%.

In terapia intensiva si trovano oggi 541 persone, 12 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 8185 persone, 428 meno di ieri. In isolamento domiciliare 46574 persone (-854 rispetto a ieri). Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 92 persone (ieri le vittime erano state 50), arrivando a un totale di decessi 32877. I guariti raggiungono quota 141981, per un aumento in 24 ore di 1.502 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1639 persone).