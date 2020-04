Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di sabato 25 aprile: un nuovo caso ogni 27 tamponi, mai così basso

ALTRE NOTIZIE – Questo il bollettino appena emesso dalla Protezione Civile riguardo alla diffusione del Coronavirus in Italia di oggi, sabato 25 aprile.

ll calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 680 unità (ieri erano stati 321), mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 2.357 (ieri 3.021). Nelle ultime 24 ore il rapporto tra nuovi casi individuati e tamponi effettuati scende al minimo da inizio epidemia, un nuovo positivo ogni 27 tamponi.

Prosegue anche il calo delle persone ricoverate: in terapia intensiva si trovano oggi 2.102 persone, 71 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 21.533 persone, 535 meno di ieri. In isolamento domiciliare 82.212 persone (-74 rispetto a ieri). I guariti raggiungono quota 63.120, per un aumento in 24 ore di 2.622 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2.922 persone).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 415 persone (ieri le vittime erano state 420), arrivando a un totale di decessi 26.384.

Redazione Giallorossi.net