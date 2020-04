Roma, idea Thauvin: con lui fantasia sulla trequarti. E più assist e gol

AS ROMA NEWS – Rispetto a Pedro e a Mertens ha lo svantaggio di non avere il contratto in scadenza a giugno e, quindi, di non liberarsi in estate a parametro zero. Il vantaggio, invece, è quello di essere più giovane di entrambi, il che lo fa rientrare perfettamente nei parametri che la Roma si è data per eventuali investimenti sul mercato. Ecco che da un po’ sul taccuino di Gianluca Petrachi è segnato ben in vista anche il nome di Florian Thauvin.

E’ un giocatore con una classe cristallina, capace di cambiare le sorti di una partita anche da solo. Tendenzialmente nel 4-2-3-1 di Fonseca andrebbe a giocare a destra, con la possibilità di rientrare e sfruttare le doti balistiche del suo piede sinistro. Esattamente come faceva nel Marsiglia di Rudi Garcia, la squadra dove ha reso sicuramente meglio, così tanto da convincere Didier Deschamps a convocarlo per il Mondiale di Russia 2018.

Il suo contratto va in scadenza a giugno 2021, il che vuol dire che Thauvin è destinato o a rinnovare o a partire. E considerando che il Marsiglia non naviga nell’oro e già prima dell’emergenza coronavirus aveva bisogno di vendere per non rischiare di restare impigliato nella rete del fair play finanziario, ecco lì che Thauvin sarà uno dei giocatori destinati a lasciare la squadra.

(Gazzetta dello Sport, A. Pugliese)