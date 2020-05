Coronavirus, il bollettino di lunedì 11 maggio: 744 nuovi contagi, i malati in terapia intensiva sotto quota mille

ALTRE NOTIZIE – Il comunicato emesso oggi dalla Protezione Civile riguardo all’emergenza Coronavirus di lunedì 11 maggio continua a mostrare un calo dei numeri del contagio.

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 836 unità (ieri erano stati 1518) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 744 (ieri 802). Oggi sono stati fatti 40.740 tamponi (ieri 51.678). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 54,8 tamponi fatti, l’1,8%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 1,9%.

In terapia intensiva si trovano oggi 999 persone (non succedeva dal 10 marzo), 28 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 13.539 persone, 79 meno di ieri. In isolamento domiciliare 67.950 persone (-729 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 179 persone (ieri le vittime erano state 165), arrivando a un totale di decessi 30739. I guariti raggiungono quota 106587, per un aumento in 24 ore di 1401 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2155 persone).