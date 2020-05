Premier League, arriva l’annuncio ufficiale di Johnson: ”Può ripartire dopo il 1° giugno”

RIPARTENZA CALCIO – Il calcio professionistico si prepara a ripartire anche in Inghilterra: ora c’è il si ufficiale per far tornare a disputare la Premier League, ma solo dopo il 1° giugno.

È infatti arrivato l’annuncio del premier inglese Boris Johnson che, presentando i dettagli riguardo la fase due per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha anche spiegato come il calcio inglese potrà finalmente ripartire, ovviamente a porte chiuse.

In precedenza il Johnson aveva fatto sorgere qualche dubbio sulla ripartenza: sua infatti la frase “sì allo sport da mercoledì 13 maggio, ma soltanto tra conviventi”, che aveva fatto sorgere più di un dubbio sull’eventuale ripartenza del calcio professionistico.

Ora invece è arrivato l’annuncio ufficiale: la Premier può riaprire i battenti.

