Coronavirus, il bollettino di martedì 14 aprile: in calo i contagi e i malati in terapia intensiva

ALTRE NOTIZIE – La Protezione Civile ha appena reso noto in conferenza stampa il bollettino di oggi, martedì 14 aprile, riguardo all’emergenza Coronavirus.

I dati mostrano un deciso calo dei contagiati: il numero dei nuovi positivi è di 2.972 (ieri +3.153), con una variazione di +675 (ieri +1.363). Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva, che oggi segna un calo di -77. Il numero dei decessi è 602, 1.695 i guariti.

Il professor Massimo Antonelli, direttore del dipartimento emergenze e rianimazione del Policlinico Gemelli, ha commentato in conferenza stampa: “Minor virulenza del virus legato al calo dei malati in terapia intensiva? Difficile dirlo, non credo. Ritengo piuttosto che le misure di contenimento abbiano giocato un ruolo maggiore. Anziani a casa fino a fine anno? Non abbiamo elementi per dare una data precisa. Bisogna vedere l’andamento dei prossimi mesi”.

Redazione Giallorossi.net