La Roma fissa il nuovo tetto ingaggi: 3 milioni. Pedro o Bonaventura, niente deroghe

AS ROMA NEWS – La Roma ha fissato il tetto degli ingaggi e non farà deroghe. Uno degli obiettivi di Petrachi per il prossimo calciomercato è chiaro da tempo: abbassare il monte stipendi. Il club attualmente spende circa 160 milioni lordi in stipendi.

Troppo per una società il cui fatturato è in picchiata dopo il mancato accesso alla Champions League della scorsa stagione. Le limitazioni riguarderanno anche i nuovi acquisti.

I giallorossi seguono Pedro, Bonaventura e altri giocatori in scadenza di contratto ma le regole sono chiare: se vorranno sposare la causa giallorossa potranno percepire al massimo 3 milioni netti. Oppure amici come prima.

Fonte: Gazzetta.it