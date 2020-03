Coronavirus, il bollettino di martedì 31 marzo: numeri in calo a Roma (+54) e nel Lazio (+181)

ALTRE NOTIZIE – Questo il bollettino emesso dalla Regione Lazio sui nuovi contagi da Coronavirus di martedì 31 marzo: situazione che appare in flessione sia in città che in alcune province.

Nella Asl Roma 1 i nuovi positivi sono 16 (ieri erano stati 24), nella Asl Roma 2 invece i contagiati salgono di 20 (ieri erano stati 21), mentre nella Asl Roma 3 si registra un aumento di 18 contagi (ieri erano stati 13). Il totale della città di Roma è dunque di 54 nuovi positivi, numero in leggero calo rispetto a ieri (58). Nella provincia di Roma invece il numero dei contagiati aumenta oggi di 62 nuovi casi (ieri erano stati 63).

Nelle altre province del Lazio il numero risulta essere in leggero calo, sopratutto grazie al dato di Rieti (+12 oggi, ieri erano stati 53). Il totale dunque della Regione è di un incremento di 181 positivi al Covid-19, in diminuzione rispetto a ieri (208).