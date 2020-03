Friedkin-Roma, la rivelazione di Gravina: “L’affare sta andando avanti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nelle ultime ore si è tornati a parlare della trattativa tra Dan Friedkin e James Pallotta riguardo al possibile passaggio della Roma dalle mani di un americano all’altro.

Sky Sport nella serata di ieri aveva parlato di affare saltato, salvo poi fare un parziale dietrofront spiegando come l’accordo era comunque tutto da riscrivere. Questa mattina però il presidente della Figc Gravina, ospite dei microfoni di Radio Radio, ha svelato di essere a conoscenza della trattativa tra Pallotta e Friedkin, affermando di essere ottimista sul buon esito dell’affare.

Gravina ha dapprima dichiarato di essere stato informato dell’intenzione di Friedkin di acquisire la Roma: “Ci sono delle norme che regolano il passaggio dei pacchetti azionari, noi siamo stati informati per le vie brevi, siamo in attesa di ricevere tutta la documentazione prevista dalle norme, ma forse ora ci sono altre priorità, quindi saranno oggetto di valutazione da parte della nostra commissione interna per dare il via libera al passaggio sotto il profilo sportivo, poi sapete che civilisticamente noi possiamo incidere poco.”

Quindi il presidente della Figc si lascia andare a una previsione sul fatto che la trattativa tra Pallotta e Friedkin stia continuando, magari sotto traccia: “Se l’operazione va avanti? Mi sembra di sì, credo proprio di sì“, le parole di Gravina.

Fonte: Radio Radio