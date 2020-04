Coronavirus, il bollettino di martedì 7 aprile: 26 nuovi casi a Roma, 118 nel Lazio. Trend cala sotto al 3%

ALTRE NOTIZIE – Continua a calare il trend dei contagi a Roma e nel Lazio. Questo l’esito dell’ultimo bollettino, quello di martedì 7 aprile, appena reso noto dalla Regione.

Nella Capitale i casi di nuovi positivi scendono oggi a 26, uno dei dati più bassi da settimane (ieri erano stati 38). Numeri in calo anche in provincia e nel resto della Regione, che oggi fa registrare 118 nuovi contagi da Coronavirus, scendendo per la prima volta sotto al 3%.

Questi i dati divisi per Asl:

Asl Roma 1: 6 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. 1511 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio.

Asl Roma 2: 12 nuovi casi positivi. 5 pazienti sono guariti. 32 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Due casi sospetti del Selam Palace di ieri negativi al tampone. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territori.

Asl Roma 3: 8 nuovi casi positivi. 1623 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio.

Asl Roma 4: 2 nuovi casi positivi. 4 pazienti sono guariti. Deceduto uomo di 90 anni all’Ospedale San Paolo di Civitavecchia. 1684 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sono conclusi i controlli su tutte le RSA e case di riposo del territorio.

Asl Roma 5: 16 nuovi casi positivi. 8 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 92 anni all’Ospedale di Palestrina. 1690 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale di palestrina sono ricoverati 37 pazienti.

Asl Roma 6: 33 nuovi casi positivi. 1 paziente è guarito. Deceduto un uomo di 63 anni. 91 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Operativo il laboratorio per il test a Genzano: già effettuati 80 tamponi. Completate le verifiche sulle strutture socio assistenziali del territorio. All’Ospedale dei Castelli sono ricoverati 62 pazienti di cui 2 in terapia intensiva.

Asl Frosinone: 7 nuovi casi positivi. Non si registrano decessi nelle ultime 48 ore. 6 pazienti sono guariti. 308 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Rieti: 26 nuovi casi positivi di cui 12 riferibili alla casa di riposo Il Gabbiano di Fara Sabina. Decedute 2 donne di 90 e 96 anni con pregresse patologie. 2 pazienti sono guariti. 36 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo, controllato il 100% delle RSA del territorio.

Asl Viterbo: 3 nuovi casi positivi. Non si registrano decessi nella ultime 48 ore. 7 pazienti sono guariti. 2354 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si stanno eseguendo i tamponi nella casa di riposo Villa Noemi di Celleno.

Asl Latina: 5 nuovi casi positivi. Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. 1 paziente è guarito. 4016 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati ulteriori 14 posti letto all’Ospedale Goretti di Latina.