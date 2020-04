FONSECA: “La Roma è più di un club di calcio, voglio restare qui tanti anni”

AS ROMA NEWS – Il tecnico portoghese Paulo Fonseca è stato il protagonista odierno della rubrica “At Home” di Roma TV. Ecco tutte le sue dichiarazioni che andranno in onda integralmente questa sera alle 19:30 sul canale giallorosso:.

Come sta vivendo questo periodo?

“Sono a casa, sto bene con la famiglia e i bambini, sto in compagnia della mia famiglia”.

Che calcio sarà alla ripartenza?

“Questa è una situazione nuova per tutti, dobbiamo lavorare pensando solo alla settimana perché in questo momento è difficile immaginare quando dovremo tornare in campo. Il giorno del rientro sarà importante ma ovviamente parliamo tutti i giorni di quello che possiamo fare, ma è una situazione che è difficile da immaginare perché non sappiamo niente in questo momento, è importante capire quando giocheremo. È importante anche capire quando iniziare la nostra stagione, se recuperi questa magari non c’è tempo per iniziare la prossima, bisogna pensare anche a questo. Al momento siamo preoccupati per la condizione fisica, non per la tattica, dopo ci saranno penso meno giorni di vacanza alla ripresa ed è difficile immaginare il futuro quando non sappiamo quando torneremo a giocare. Dal punto di vista fisico stiamo facendo un gran lavoro, stiamo controllando i giocatori quotidianamente”.

Esiste un tempo limite di preparazione?

“Penso che serviranno 3-4 settimane di allenamento per ricominciare. In Bundesliga si stanno allenando con restrizioni, anche noi ci abbiamo pensato ma per il momento non possiamo pensare di lavorare con tutti i giocatori, dobbiamo creare un gruppo di 6-7 giocatori al massimo, devo lavorare scaglionati e distanti tra loro, magari si faranno la doccia a casa o nelle camere individuali, non è una situazione facile. A Roma comunque stiamo lavorando bene, non ci sono tanti contagi”.

Se il campionato dovesse riprendere, potrebbe tornare a disposizione anche Zaniolo…

“In questo caso possiamo dire che sia stato fortunato. Sta lavorando bene e sta recuperando bene, vediamo se sarà possibile lavorare con noi quando torneremo in campo. Al momento non è possibile, magari più avanti sì”.

Un augurio ai tifosi giallorossi per la Pasqua?

“So che non è la Pasqua che tutti vogliamo, ma penso che in questo momento sia importante dire che stiamo bene e che le cose in Italia possano migliorare. Dobbiamo passare questa Pasqua con salute, con allegria, con serenità e speranza, penso che a breve saremo di nuovo tutti insieme allo stadio. Non dobbiamo essere negativi ma positivi perché in questo momento è importante”.