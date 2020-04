Coronavirus, il bollettino di mercoledì 22 aprile: calano i decessi (437), nuovo record dei guariti (2.943)

ALTRE NOTIZIE – La Protezione Civile ha diramato tramite un comunicato emesso sul proprio sito ufficiale il bollettino di oggi, mercoledì 22 aprile, riguardo all’emergenza Coronavirus.

Ancora in diminuzione il dato degli attualmente positivi anche se oggi solo di 10 unità (ieri erano diminuiti di 528) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 3.370 (ieri 2.729) con un numero però più alto di tamponi effettuati (oggi 63 mila, oltre 10 mila più di ieri): il rapporto tra test fatti e casi individuati è del 5,3%.

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte persone 437 (ieri le vittime erano state 534), mentre i guariti segnano oggi un nuovo recordo: 2.943 (ieri erano state dichiarate guarite 2.723 persone). Nuovo calo delle persone ricoverate: in terapia intensiva si trovano oggi 2.384 persone, 87 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 23.805 persone, 329 meno di ieri. In isolamento domiciliare 81.510 persone (406 in più rispetto a ieri).

Redazione Giallorossi.net