I quotidiani: “Dzeko, possibile addio in estate” La Roma smentisce: “Il suo futuro è qui”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Secondo diversi quotidiani in edicola oggi, tra i quali Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, Edin Dzeko potrebbe lasciare la Roma in estate qualora il campionato non ripartisse e l’attaccante non accettasse di spalmare il suo pesantissimo stipendio, diventato insostenibile per le casse della Roma.

Ma il futuro del centravanti bosniaco è ancora a Trigoria. E’ lo stesso club giallorosso, interpellata dall’Ansa, a smentire seccamente le voci messe in giro oggi da diversi giornali sportivi: “L’AS Roma è estremamente soddisfatta di come Edin stia interpretando il ruolo di capitano, ancora di più in un momento così delicato”, le dichiarazioni che rilasciano dai vertici del club.

“Non c’è nessuna strategia in atto per cambiare il suo futuro, che è nella Roma, né il club ha pensato di rivedere i propri accordi con il calciatore”. Inoltre, la società precisa “che le notizie in merito ad altri rinnovi di contratto, pubblicate da alcuni organi di stampa nei giorni precedenti, sono del tutto prive di fondamento“. Insomma, Dzeko non si tocca e la Roma se lo tiene stretto.

Redazione Giallorossi.net