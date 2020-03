Coronavirus, il messaggio di Conte alla nazione: “Stop a tutte le attività commerciali. Gli effetti li vedremo tra due settimane”

ALTRE NOTIZIE – Il premier Giuseppe Conte ha appena parlato alla nazione con importanti novità dopo gli ultimi aggiornamenti sul contagio del Coronavirus in Italia.

Queste le parole del primo ministro, intervenuto in diretta Facebook e riportato su tutte le principali televisioni nazionali: “Stiamo facendo grandi sforzi, vi ho chiesto di cambiare le vostre abitudini di vita e la stragrande maggioranza degli italiani ha risposto in modo straordinario”.

“Questo è il momento di compiere un passo in più. Ora disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali ad eccezioni delle farmacie e dei negozi di generi alimentari. Resta garantito il servizio dei trasporti, bancari, postali, assicurativi. Dobbiamo limitare gli spostamenti per motivi di lavoro o di necessità. L’effetto dei nostri sforzi lo vedremo tra un paio di settimane e non nei prossimi giorni.”

“Se tutti rispetteremo queste regole usciremo prima dall’emergenza. Siamo tutti parte di una medesima comunità, ogni individuo beneficia degli altrui sacrifici. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore domani. Tutti insieme ce la faremo”.