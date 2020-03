L’Uefa ora pensa al piano B: ottavo tra Siviglia e Roma a gara secca in campo neutro

AS ROMA NEWS ULTIME – L’Uefa ha deciso di rinviare a data da destinarsi la partita di Europa League tra Siviglia e Roma, match valido per l’andata degli ottavi di finale.

Resta però da capire che succederà adesso, e soprattutto quando e se verranno giocate le due gare, la prima prevista in Spagna e la seconda in Italia.

Stando a quanto riferiscono però gli ultimi rumors, l’Uefa starebbe pensando a un piano alternativo per evitare lo stop al torneo, che rischia altrimenti di saltare: sia Siviglia-Roma che Inter-Getafe potrebbero essere recuperate già giovedì prossimo in una gara secca da disputarsi in campo neutro.

Una scelta che, se fosse confermata ufficialmente, porterebbe di sicuro a grosse polemiche perchè renderebbe anche l’Europa League una competizione palesemente falsata da regole “ad hoc” solo per certe squadre.

Redazione Giallorossi.net