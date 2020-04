Coronavirus, l’OMS: niente calcio fino a fine 2021. Ma la Uefa: “Portate a termine campionati e coppe”

ALTRE NOTIZIE – E’ andata in scena una conference call, stando alle indiscrezioni della rivista brasiliana “Veja”, tra l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’Uefa e i principali club europei: al centro del dibattito il calendario.

Per l’OMS lo scenario ideale sarebbe la sospensione delle competizioni internazionali fino alla fine del 2021. La conferenza, anziché durare un’ora come inizialmente previsto, si è prolungata ed è durata due ore e mezza, con toni accesi.

L’agenzia speciale dell’ONU però non ha alcuna influenza sul calendario sportivo e la UEFA non è obbligata a seguire tale parere. Tanto che oggi l’organo amministrativo del calcio europeo ha espresso ai diversi paesi “una forte raccomandazione per portare a termine i massimi campionati nazionali e le coppe europee”.