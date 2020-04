Roma, per l’attacco è sempre calda la pista Favilli

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Andrea Favilli, possente centravanti del Genoa, resta una pista molto calda in ottica Roma. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Petrachi si sarebbe mosso sottotraccia ma con decisione per provare ad arrivare all’attaccante di proprietà dei Grifoni.

Nonostante l’infortunio che lo ha frenato negli ultimi mesi, Favilli ha molte richieste, come quella del Bologna, ma i giallorossi paiono intenzionati ad accelerare per provare a superare tutte le concorrenti e assicurarsi uno dei giovani più interessanti in Italia.

Andrea Favilli, 23 anni, è un attaccante cresciuto nelle giovanili di Livorno e poi Juventus, è un centravanti dal fisico imponente (191 cm) ma nonostante questo agile e in grado di ricoprire più ruoli in campo. E’ esploso durante il prestito all’Ascoli, ma poi ha stentato nel Genoa dove non è riusciti a trovare mai la strada del gol anche per colpa dei guai fisici.

Fonte: Tuttosport