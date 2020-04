Roma in Champions con lo stop al campionato? Possibile se a decidere dovesse essere la Uefa

ULTIME NEWS AS ROMA – Roma ripescata in Champions League per la prossima stagione qualora non si dovesse concludere questo campionato. L’ipotesi viene rilanciata oggi dal portale online Repubblica.it che fa il punto su cosa potrebbe accadere per quanto riguarda l’accesso alle coppe europee nel caso in cui la stagione 2019-2020 non dovesse riprendere.

Un’ipotesi poco probabile sarebbe quella di considerare valida la classifica della stagione 2018-2019. Se la decisione dovesse spettare alla FIGC verrebbero indicate all’UEFA le squadre che si qualificherebbero con la classifica attuale (Juventus, Lazio, Inter e Atalanta in Champions League), ma formalità vuole che le federazioni decidano solo a campionati conclusi.

Per questo, qualora il campionato non dovesse concludersi, esiste la possibilità che a decidere sia l’UEFA e in questo caso si terrebbe conto del ranking per decidere quali squadre volerebbero in Champions. E alla Roma spetterebbe un posto di diritto, insieme a Juventus, Napoli e Lazio. Resterebbero fuori Inter e Atalanta, che finirebbero in Europa League.

Fonte: Repubblica.it