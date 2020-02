Coronavirus, primo giocatore professionista positivo: è un calciatore di serie C

ALTRE NOTIZIE – Il Coronavirus colpisce per la prima volta un calciatore professionista del nostro calcio: si tratta di di un giocatore che milita nella Pianese, squadra toscana della provincia di Siena che gioca in serie C. Lo riferisce il quotidiano “La Nazione”.

Il giocatore aveva accusato febbre e malessere prima di una partita di campionato ed è stato quindi sottoposto al tampone.

In piena notte è arrivata la notizia dell’esito positivo e all’alba un’ambulanza lo ha prelevato per portarlo nel reparto malattie infettive delle Scotte di Siena.

Fonte: La Nazione