Con Friedkin niente follie sul mercato. Si punta sui parametri zero: Mertens e Bonaventura

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Con le firme del preliminare ormai ad un passo e attese per il weekend, la Roma già comincia a pensare al prossimo mercato.

Il futuro presidente e proprietario del club giallorosso Dan Friedkin, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), potrà usufruire del voluntary agreement sul Fair Play finanziario dell’Uefa e quindi avrà più margine di manovra.

Nonostante questo particolare, in estate non ci saranno spese folli. La strategia sarà quella di rinforzare la squadra puntando anche e soprattutto su un paio di giocatori a parametro zero: l’attaccante del Napoli Dries Mertens per l’attacco e il milanista Giacomo Bonaventura per il centrocampo.

In difesa invece il primo obiettivo è il riscatto di Chris Smalling, calciatore che ha pienamente convinto Fonseca e che sembra orientato a restare a Roma.

Fonte: Leggo