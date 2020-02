“ON AIR!” – ANGELONI: “La Roma non può permettersi di uscire col Gent”, LO MONACO: “Se lo facesse il bilancio sarebbe estremamente negativo”, TRANI: “Non è Capello quello che ci serve, ma Marotta”, GALOPEIRA: “Pallotta? Non ci siamo mai sforzati di capirlo”

ULTIME NEWS AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Speriamo che la squadra non sia troppo rilassata…io non lo sono molto… Pallotta? Gli sbagli principali sono stati la lontananza e per questo poi ti affidi a delle persone e puoi sbagliare delle valutazioni…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La Roma è più forte del Gent, ma come al solito il primo avversario e la Roma e questa cosa a lungo andare ti sfinisce… Stiamo sempre a dire “se la Roma si libera“…ma cosa serve alla Roma per liberarsi, qual è l’antidoto… Perchè Pallotta doveva capire per forza noi, e secondo me doveva farlo, e noi invece non abbiamo mai provato a capire lui. A Pallotta subito gli si è messo tutto contro, e lui non è stato in grado di capire il perchè. E quando ha provato a ribellarsi ha detto solo cose sciocche tipo di voler far chiudere tutte le radio, stimolando l’avversione nei suoi confronti…”

Luca Valdiserri (Rete Sport): “Se a inizio stagione ci avessero detto che avremmo trovato il Gent nei sedicesimi di finale, avremmo detto: “Vabbè…chi c’è negli ottavi?“. Loro in casa le hanno vinte quasi tutte, non hanno mai perso, ed hanno sempre segnato. Nella testa loro un gol lo fanno, e siamo pari. La Roma però ha sempre fatto in Europa League, e questo è abbastanza tranquillizzante…”

Ugo Trani (Rete Sport): “All’Europa League ci tengo il giusto, mi devo attaccare a qualcosa altrimenti mi viene una depressione incredibile. Il ricordo della semifinale di Champions non è lontanissimo. Questo è un anno molto misero e devo aggrapparmi a qualcosa. Questa è una società sovradimensionata negli uomini per i risultati che fa, ed è uno dei punti di ripartenza della nuova proprietà. Ora però bisogna azzeccare chi mettere dentro, perchè chi li consiglia? Attenzione, perchè il peggio non è mai morto. A me non serve Capello come uomo immagine, l’uomo immagine non mi serve, è l’ultima cosa… a me serve uno che si rimbocca le maniche e quando si presenta non deve dire niente…muti…muti! Serve gente conosciuta, per me deve essere Marotta…quando prendi all’Inter? 15? Io te ne do 30…Così devi fare…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Pallotta se ne va con zero titoli, umiliato dalla Lazio di Lotito, con le stesse difficoltà economiche che ha trovato al suo arrivo. La semifinale di Champions va ricordata, ma va detto anche che si ricordano anche diverse brutte figure in Europa…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Juventus non la vedo bene…non gioca, va a uno all’ora…la Juve fa ridere, e la cosa non mi piace in ottima maggio… Io penso che la Roma passera il turno, ma secondo me nemmeno Fonseca sa come giocherà la Roma stasera…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “La Roma non può permettersi di uscire col Gent. Non mi sembra una squadra di altissimo livello che ti possa eliminare, o che sia normale uscire contro il Gent. Se lo facessi, faresti una brutta figura. Sono convinto che la Roma possa e debba passare il turno. La Roma non ha mai superato gli ottavi di Europa League, sarebbe importante andare il più avanti possibile… Su Pellegrini avverto un crollo della stima nei suoi confronti, e mi sembra che sia cambiato qualcosa. Lo trovo assurdo, visto che era un giocatore esaltato fino a 3 settimane fa e ora sembra essere diventato un peso…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “La Roma è una squadra di alto livello, e i giocatori che sono venuti qui sanno che un anno e mezzo fa è la squadra che ha battuto il Barcellona e non puoi farti venire l’ansia perchè ti vai a giocare la qualificazione sul campo del Gent. Se fosse così sarebbe un problema… Se stasera la Roma uscisse il bilancio sarebbe straordinariamente negativo, visto che sei anche quinto in campionato. Se dopo essere uscito in coppa Italia uscissi anche in Europa League, nei sedicesimi e contro il Gent, allora il bilancio sarebbe fortemente negativo…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Per il passaggio di consegne a Friedkin ci siamo davvero. Io quando sento o mi scrivo con Pallotta avverto che è ormai un ex. Il ritorno di Totti? Vediamo se il texano avrà la forza di farlo. Pallotta da una parte ha illuso, ha fatto crescere il brand, ma poi ha venduto i migliori…”

Franco Melli (Radio Radio): “Perchè è dura per il Gent? Con un gol va ai supplementari…secondo me non è così scontato… Non ci sono tali e tanti motivi per fidarsi ciecamente della Roma…secondo me sarà una partita difficile, mi sbaglierò…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Dopo la partita di ieri della Juve, ora ci impauriamo di tutto…Il Gent all’andata mi è sembrata una buona squadra, all’andata ha giocato meglio della Roma, ma con dei difetti davanti. Non vorrei che questo Depoitre messo nella condizione migliore, a casa sua, facesse gol… A me è piaciuto solo quel David, è l’unico che farei giocare nella Roma. Ora però non so quale versione della Roma ci sarà stasera, ma il mio pronostico è che la Roma passerà…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma col Gent ha vinto ma era veramente sottotono. Ma pensando a una Roma diversa, come quella vista col Lecce, penso che passerà il turno…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il Gent non ha mai perso in casa, ma alla Roma basta il pareggio… Partita non semplicissima, ma non penso che la Roma possa perdere due a zero o tre a uno…”

