Friedkin prepara il nuovo staff dirigenziale: riecco Capello e Montali, rischia Petrachi

ULTIME NEWS AS ROMA – Dan Friedkin, prossimo presidente della Roma, prepara la rivoluzione. Stavolta non sarà in campo, ma tra i piani dirigenziali del club.

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), il magnate texano sta allestendo la nuova squadra di dirigenti che conterà ancora sul Ceo Guido Fienga. Rischia invece il direttore sportivo Petrachi: la sua permanenza è legata a doppio filo alla qualificazione alla prossima Champions.

Nel ruolo di direttore generale (o tecnico) la novità più succulenta: è in arrivo un nome di carisma che potrebbe essere quello di Fabio Capello. Attenzione anche al possibile rientro in società di un altro volto conosciuto, quello di Giampaolo Montali. Sarà valutato anche il ritorno di Francesco Totti, ma al momento l’ipotesi appare piuttosto difficile.

Fonte: Leggo