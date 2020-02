PETRACHI: “Gara da dentro o fuori, la squadra lo sa. Il primo impatto di Perez non mi è piaciuto ma poi ha risposto sul campo”

ULTIME NEWS AS ROMA – Il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi risponde alle domande di Sky Sport nei minuti che precedono l’inizio del match tra il Gent e la Roma. Ecco le dichiarazioni del ds sulla partita di Europa League che si sta per giocare in Belgio:

Che atteggiamento si aspetta dalla squadra?

“È una partita da dentro e fuori, la squadra è consapevole di questo”.

Carles Perez?

“Il primo impatto a Sassuolo non mi è piaciuto molto, il ragazzo ha però risposto in campo nelle prestazioni successive, deve crescere perché è giovane ma penso stia lavorando bene perché vuole ritagliarsi uno spazio importante”.

Il campo non sembra nelle migliori condizioni…

“Il mister non è favorevole nel fare la rifinitura fuori, il campo è scivoloso ma i ragazzi stanno facendo nel riscaldamento le giuste valutazioni, non devono sbagliare i tacchetti”.