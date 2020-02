(LIVE!) GENT-ROMA: 1-1 (25′ David, 29′ Kluivert)

AS ROMA NEWS ULTIME – A Gand va in scena il match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra il Gent padrone di casa e la Roma.

La squadra di Fonseca parte dall’esiguo vantaggio dell‘uno a zero ottenuto in casa nella gara di andata. Partita dunque aperta, con i belgi che credono nella rimonta. Sarà un match molto acceso. Ora le ultime sulle formazioni e poi vivremo insieme le emozioni di questo Gent-Roma.

GENT-ROMA, LA DIRETTA TESTUALE

PRIMO TEMPO

36′ – Pericolosa la Roma prima con un tiro dalla distanza di Mkhitaryan deviato in angolo, e successivamente con Dzeko che però non riesce a inquadrare la porta dopo una sponda di Smalling.

31′ – Occasione Gent! Malissimo Mancini su David, l’attaccante riesce facilmente a girarsi e calciare col destro mandando la palla fuori di un soffio alla sinistra di Pau Lopez!

29′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! KLUIVERT!!! Mkhitaryan parte centralmente, troppo spazio per l’armeno che serve benissimo il taglio centrale dell’olandese, Justin entra in area e col destro batte il portiere! Gol pesante!

28′ – Ammonito Bezus per un fallo su Mkhitaryan.

25′ – GOL DEL GENT. Cross dalla destra di Bezus, David taglia facilmente alle spalle di Mancini anticipando Spinazzola e col destro batte Pau Lopez. Malissimo la difesa giallorossa, immobile e passiva.

18′ – Fase interlocutoria del match con le due squadre che commettono tanti errori.

10′ – Il Gent spinge ma lascia anche spazio alle ripartenze della Roma che deve essere brava ad approfittarne con la velocità di Kluivert, Mkhitaryan e Perez.

7′ – Dopo un avvio sprint della Roma, ora è il Gent a impensierire la retroguardia giallorossa apparsa un po’ in affanno contro la rapidità di David e Odjidja.

1′ – Palo della Roma! Bomba di Kolarov che scheggia il legno alla sinistra del portiere belga ormai battuto!

1′ – Fischio di Sanchez Martinez, comincia Gent-Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DALLA GHELAMCO ARENA

Ore 18:00 – Diego Perotti non andrà in panchina per un problema gastrointestinale.

Ore 17:45 – La Roma annuncia il suo undici titolare con un tweet:

Ore 17:40 – Questa la formazione ufficiale del Gent: Kaminski; Castro-Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja, Owusu, Bezus, Kums; Depoitre, David.

Ore 17:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma anticipata da Sky Sport con un tweet di Angelo Mangiante:

Formazione #Ufficiale

LOPEZ SPINAZZOLA

MANCINI

SMALLING

KOLAROV VERETOUT

CRISTANTE PEREZ

MKHITARYAN

KLUIVERT DZEKO#GentRoma

Ore 16:55 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso e clima rigido, leggero nevischio nel corso della giornata qui a Gand. Campo non appare nelle condizioni ottimali. Tra poco vi comunicheremo la formazione ufficiale della Roma e del Gent.

GENT-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENT: Kaminski; Castro-Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Bezus, Kums; Depoitre, David.

A disp.: Coosemans, Lustig, Godeau, Chakvetadze, Marreh, Kvilitaia, Niangbo.

All.: Thorup.

ROMA: Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

A disp.: Fuzato,, Fazio, Cetin, Santon, Villar, Under, Kalinic.

All.: Fonseca.

Arbitro: Sanchez Martinez. Assistenti: Raul Cabanero Martinez – Roberto Alonso Fernandez. IV uomo: Gonzalez Fuertes. VAR: del Cerro Grande. AVAR: Estrada Fernandez.

Giallorossi.net – A. Fiorini