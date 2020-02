MKHITARYAN: “Con questo campo era difficile fare di più. L’importante è essere passati”

AS ROMA NEWS – Henrik Mkhitaryan parla a Roma TV al termine del match di Europa League giocato sul campo del Gent terminato 1-1. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa:

Conosci questa competizione difficile…

Sì, abbiamo vinto 1-0 all’andata, non era una partita facile ma era abbastanza per giocare la seconda partita. Con questo campo era difficile fare di più, abbiamo giocato anche tre giorni fa, abbiamo fatto di tutto per vincere, l’importante è essere passati.

L’avversario era difficile…

Si in queste competizioni non ci sono squadre facili, tutti sanno giocare a calcio e sanno come difendere e attaccare. Tutti giocano e non guardano il nome dell’avversario.

Per te è più complicato giocare da esterno?

Per me è importante solo giocare e aiutare la squadra, sulla sinistra o sulla destra o da centrocampista è uguale, voglio aiutare la squadra e fare gol e basta.