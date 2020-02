SMALLING: “Non abbiamo giocato un buon secondo tempo ma l’importante era passare il turno”

AS ROMA NEWS – Chris Smalling parla a Sky Sport al termine del match di Europa League giocato sul campo del Gent e concluso col punteggio di 1-1. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa:

E’ una competizione che sta per diventare sempre più dura…

L’importante era passare il turno, nel secondo tempo non abbiamo giocato bene ma domani staremo al sorteggio.

Loro non hanno un grande nome ma sicuramente sul campo hanno dato del filo da torcere…

Effettivamente hanno dimostrato di essere una squadra difficile e hanno dimostrato perchè non hanno mai perso in casa in questa competizione.

Ora il Cagliari, ma prima domani sapremo chi troveremo il prossimo turno. Hai preferenze?

Domani ci riposeremo in vista del Cagliari e vedremo chi prenderemo nel sorteggio. Non ho preferenze.