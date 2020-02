GENT-ROMA 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ finito 1 a 1 il ritorno di Europa League tra il Gent e la Roma. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio alla Ghelamco Arena e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 5,5 – Sempre piuttosto incerto nelle uscite. Le conclusioni fiacche di Odjidja non lo mettono in difficoltà.

Spinazzola 5 – Brutta partita. Non chiude bene la diagonale sul gol di David, poi va spesso in affanno contro l’interessante canadese del Gent. Dal 67′ Santon: 6 – Un pochino meglio del suo collega di reparto.

Mancini 4 – Gravi errori in serie, a cominciare dal gol. Certe leggerezze in marcatura non sono accettabili ad alti livelli.

Smalling 6,5 – Meno male che c’è lui a salvare capra e cavoli. Stasera ha dovuto coprire per due.

Kolarov 5,5 – Partenza sprint con quel palo, poi sparisce dal campo.

Veretout 5,5 – Confuso nel doppio ruolo di centrocampista ed esterno, e soprattutto poco incisivo. Dal 78′ Fazio: sv.

Cristante 4,5 – Torna a giocare in modalità rallentatore. Sbaglia tantissimo in mezzo al campo.

Perez 5 – Si vede solo per un guizzo a inizio secondo tempo. Per il resto è uno spettatore non pagante. Dall’83’ Villar: sv.

Mkhitaryan 6 – La sua giocata in occasione del gol qualificazione è pregevole. Poi però piano piano si affloscia e finisce per finire invischiato nella mediocrità generale.

Kluivert 6 – Segna il gol che permette alla Roma di passare agli ottavi, ma ha solo questo (decisivo) merito. Per il resto partita molto negativa nonostante gli spazi che non sfrutta mai a dovere.

Dzeko 5 – Prestazione incolore. Gioca col freno a mano tirato, non si vede mai né in fase di costruzione che dalle parti del portiere belga.

FONSECA 6 – La Roma strappa il massimo risultato col minimo sforzo. Ma c’è ancora tanto da lavorare. La squadra oggi non ha approfittato degli spazi lasciati dal Gent, apparendo poco determinata e lucida. Di positivo c’è solo il passaggio del turno, particolare però tutt’altro che trascurabile.

Giallorossi.net – A. Fiorini