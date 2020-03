Coronavirus, dalla Spagna: rischio porte chiuse per Siviglia-Roma. Il club spagnolo: “Per ora nessuna misura eccezionale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’emergenza Coronavirus sta creando diversi problemi anche al mondo del calcio, in affanno sulle misure da prendere per fronteggiare l’epidemia.

Oltre alla Serie A, anche le competizioni europee potrebbero essere costrette a a giocare a porte chiuse anche le partite di Champions ed Europa League. Secondo quanto scrive in questi minuti il portale spagnolo LaSexta, è certa la disputa di Valencia-Atalanta senza pubblico.

Tuttavia, come annunciato in conferenza stampa dal Ministro della Salute iberico Salvador Illa, anche Getafe-Inter, Barcellona-Napoli e Siviglia-Roma potrebbero subire lo stesso destino.

Intanto però la Roma ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti che sarà, nel caso di disputa a porte aperte, riservato ai tifosi giallorossi. Il prezzo del tagliando è di 40 euro.

Anche il Siviglia ha voluto precisare la situazione scrivendo su Twitter: “Nelle comunicazioni emesse dal Ministero dello Sport e della Lega non sono menzionate misure eccezionali per la partita di di Europa League tra il Siviglia e la Roma . Al momento le nostre partite non sono interessate dal coronavirus”

Redazione Giallorossi.net