Calciomercato Roma, Petrachi fa la spesa a Gasgow: Edouard e Barisic nel mirino del ds

AS ROMA NEWS ULTIME – Due calciatori che giocano in Scozia, entrambi a Glasgow, nel taccuino di Gianluca Petrachi: si tratta di Odsonne Edouard e Borna Barisic, rispettivamente attaccante del Celtic e terzino dei Rangers.

Edouard, 22 anni, francese, è un centravanti che piace molto alla Roma, alla ricerca di un profilo di questo tipo per giugno. Il giocatore sta segnando tantissimo con la maglia dei Celtic, quest’anno ha già messo a segno ben 21 gol in 25 partite disputate. Su di lui ci sono anche Napoli e Borussia Dortmund.

Barisic invece è un terzino sinistro, 27 anni, profilo più esperto rispetto a quello di Edouard. La Roma in estate andrà a caccia di rinforzi sulle corsie laterali e il mancino croato in forza ai Glasgow Rangers è un profilo da tempo nei radar di Petrachi che lo aveva corteggiato già lo scorso gennaio.

Lo stesso agente di Barisic oggi ha annunciato pubblicamente che il calciatore lascerà la Scozia il prossimo mercato: “I Rangers non saranno in grado di mantenere Borna dopo la stagione che ha fatto, sebbene abbia appena firmato un nuovo contratto. Una volta terminata la stagione e viste le tante richieste per Borna, la società inizierà a prendere in considerazione le offerte che arriveranno”. La Roma è sicuramente tra i club più interessati al ragazzo.

Giallorossi.net – G. Pinoli