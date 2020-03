Uefa, l’annuncio di Ceferin: “Il Fair Play Finanziario sarà adattato ai tempi che corrono”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Fair Play Finanziario si appresta a cambiare, anche se le modifiche non saranno effettive in tempi brevi. Lo ha annunciato il presidente Aleksander Ceferin nel corso del congresso annuale dell’Uefa.

“È presto per dire cosa potrà succedere in futuro, ma ci stiamo pensando e forse dovremo modificarlo. È un sistema che ha funzionato, non ci sono quasi più perdite nel calcio europeo, ma con ottime probabilità dovremo adattarlo ai tempi che corrono”.

Il Fair Play Finanziario quindi è destinato a cambiare, anche se non si sa ancora in che modo. Di certo le novità non saranno introdotte a breve: “È ancora presto per rendere pubblico il tutto, ne stiamo ragionando ma non credo che avverrà molto presto“.

Redazione Giallorossi.net