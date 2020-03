“ON AIR!” – AUSTINI: “La Roma butta 70 milioni per giocatori che non utilizza”, LO MONACO: “Senza la Champions sono guai”, TRANI: “A fine stagione va fatta tabula rasa”, PETRUCCI: “Lo scudetto alla Lazio è la giusta conclusione di un campionato ridicolo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Io sono rassegnato da tempo, ho già fatto una previsione… La Roma ha fatto una scelta per rispettare il Fair Play Finanziario, ha scelto questa strada fin dall’inizio. La nuova proprietà parlerà di nuovo con la Uefa e il dialogo, già aperto dalla proprietà precedente, andrà avanti. Ora non so cosa succederà. Non so quanti giocatori riuscirà a vendere entro il 30 giugno… la squadra non sarà smantellata.. ma qualcosa dovrà fare per tamponare… La Roma butta 70 milioni per giocatori che non utilizza o che ha mandato in prestito…roba che pesa tantissimo…Ma si possono bruciare 70 milioni per giocatori che non utilizzi? E poi è normale che hai questi problemi di bilancio…è tutto sbagliato, da cima a fondo…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Io già non so come si può battere il Siviglia, pensate un po’ come posso pensare che la Roma vinca l’Europa League. Io sono convinto che la Lazio vincerà lo scudetto, in questo campionato ridicolo la giusta conclusione è che lo scudetto lo vinca Lotito…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Maldini e Boban sono la dimostrazione che i grandi ex giocatori non fanno sempre il bene delle squadre che hanno amato… La Juve pensa all’Inter, l’Inter pensa alla Juve, e intanto la Lazio è prima… Friedkin che vuole parlare con la Uefa? La Roma vuole continuare nel rispetto delle regole…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma quando gioca? Voi sapete qualcosa? In Italia una cosa sola era certa: il calendario di serie A… Quando c’era un rinvio per causa di forza maggiore ti dicevano subito quando si recuperava, adesso invece non si sa… ”

Ugo Trani (Rete Sport): “Nel periodo di Natale troppi giocatori si sono distratti e hanno staccato la spina. Sono stati concessi troppi giorni di vacanza, e più di qualcuno a Trigoria ha storto la bocca. La Roma deve lavorare sulla fase difensiva, il secondo gol preso col Cagliari è qualcosa di imbarazzante… Io farei tabula rasa a fine stagione, salverei poco o niente… Sui terzini devi mettere proprio definitivamente la parola fine a quanto fatto fino ad ora, devi ricominciare dai terzini… PAu Lopez? Sul primo tiro è fuori porta, sul secondo spero fosse coperto, e il rigore che lui intuisce è la peggiore respinta che potevi fare…”

Alessandro Cristofori (Rete Sport): “Se facciamo il giochino, io tra il riscatto di Smalling e quello di Mkhitaryan non ho dubbi… Mkhitaryan non so come starà, mentre Smalling è finiscamente integro. E poi se in difesa perdi Smalling poi devi fare un investimento importante… Già dovresti rifarla tutta la difesa, se poi perdi pure quello che la comanda, il vero leader…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Kalinic mi sembra un giocatore ritrovato, ma non penso che farà due gol a partita ora…per me sì, è un’opzione in più… Kolarov si riprende la fascia? Non sono d’accordo…per me va rinfrescata la fascia…ovviamente adesso con Spinazzola, ma in prospettiva anche con un altro profilo. Il coronavirus che rallenta Friedkin? No, per me non è così…non rallenta un emerito niente… Per me non c’è proprio un rallentamento, ma solo tempi fisiologici…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Domenica la Roma non gioca, è come se ci fosse un’altra pausa delle nazionali…è una tristezza infinita…comunque, non si può fare altrimenti… Ci sono altre partite da vedere? Sì, ma è diverso da quando ti svegli la domenica mattina e sai che gioca la Roma…questa cosa mi guasta il fine settimana…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “Se la Roma non arriva in Champions sono guai…non tale da da mettere in discussione il futuro della squadra, soprattutto nel momento in cui arriva un nuovo investitore che non vorrà presentarsi facendo la figura dello straccione…ma credo comunque che sarà molto complicato trovare la quadratura del cerchio visto che c’è già un bilancio in grande sofferenza. Credo che Under, forse purtroppo, sarà uno dei piatti pregiati in vendita per il prossimo mercato. Oggi si fa l’elogio di Under, si dice che può diventare come Salah e che la società che lo vende è cattiva, ma non c’è nessun elogio di Monchi che è colui che ha comprato i due talenti migliori, Zaniolo e Under… Io fatico a trovare coerenza in questa descrizione dei fatti… Io continuo a pensare che si possono vendere anche ottimi giocatori come ha fatto la Roma, facendo ottimi a fare…il problema non è chi vendi, ma chi compri al loro posto…”

Franco Melli (Radio Radio): “Tra Smalling e Mkhitaryan chi scelgo? L’armeno…che mi sembra anche un po’ più giovane… Credo che l’ultimo Mkhitaryan sia molto importante, decisivo, uno dei pochi che può fare la differenza… Per una Roma che non tira mai in porta, con lui in campo la Roma ha tirato 14 volte a Cagliari…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Io su Mkhitaryan aspetterei, fino ad ora si è infortunato spesso altrimenti non te l’avrebbero dato… Smalling mi è piaciuto molto, anche se ora sembra essere un po’ calato… La Roma nel ruolo di Mkhitaryan ha già Zaniolo e Pellegrini, e questa è una cosa che va considerata… Se poi Mkhitaryan continuasse così fino a fine campionato, allora la Roma dovrebbe fare follie per tenerli tutti e due…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io prenderei Smalling, mi sembra il ruolo dove la Roma è più scoperta…A Cagliari ho visto una Roma interessante dal punto di vista offensivo, anche se l’avversario dietro sta messo male. Fonseca sta ritrovando dei calciatori importanti… Mhkitaryan su tutti, è intelligente è capace di muoversi ed è un valore aggiunto. Bene anche Kluivert e Under, anche se poi di loro non ti puoi affidare tantissimo. Villar? Un po’ timido, serve più personalità…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Smalling o Mkhitaryan? Non bisogna farsi influenzare per una partita…Smalling è sempre stato il migliore per distacco, e ora per un paio di partite preferite Mkhitaryan a Smalling, che ha giocato bene per tutto il campionato…dieci giorni fa questa domanda non ce l’avreste mai fatta…Mkhitaryan è un grande giocatore, ma per gli infortuni avuti non s’è visto mai… La Roma dovrebbe provare a tenerli tutti e due, sia chiaro… Nella Lazio pensate se ci fosse Smalling, con Acerbi non passerebbe più nessuno…”

