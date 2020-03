Roma, riecco Zappacosta: a disposizione dopo la sosta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un rinforzo importante per la Roma in vista del finale di stagione: i giallorossi stanno per riabbracciare Davide Zappacosta.

Il terzino, arrivato in prestito secco dal Chelsea, non si è praticamente mai visto perchè fermato subito da un grave infortunio al ginocchio che lo ha messo ko ancora prima di vivere la sua stagione nella Roma.

Il recupero del terzino destro però sta proseguendo senza intoppi e Fonseca lo ritroverà in gruppo a partire dalla prossima sosta per le nazionali, intorno quindi alla fine di marzo e i primi di aprile.

Un’ottima notizia per la Roma che a destra ha dovuto rilanciare Bruno Peres dopo la partenza di Alessandro Florenzi. Zappacosta avrà quindi un mese e mezzo per aiutare la squadra giallorossa a raggiungere i suoi obiettivi. Fonseca sta per riavere a disposizione uno dei pezzi forti dello scorso mercato estivo.

Giallorossi.net – G Pinoli