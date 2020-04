Coronavirus, tutti i guariti sviluppano gli anticorpi. E il vaccino potrebbe arrivare entro dicembre

ALTRE NOTIZIE – Novità importanti quelle che arrivano oggi sul fronte lotta al Coronavirus. La prima è che tutte le persone che sono state infettate e che poi sono guarite producono anticorpi contro il virus. Ad annunciarlo è uno studio cinese pubblicato su “Nature Medicine”: a 19 giorni dai sintomi il 100 per cento dei pazienti esaminati (285) avevano sviluppato le IgG contro Sars-CoV-2. Con livelli diversi, ai quali peraltro, precisano gli autori, non corrispondevano particolari caratteristiche cliniche dei pazienti.

Una notizia importante, perché lo studio cinese conferma che il nostro sistema immunitario monta una risposta anticorpale contro il virus che protegge dalla reinfezione o almeno dal ritorno della malattia.

Ma non è l’unica bella notizia della giornata. Pietro Di Lorenzo, presidente di Irbm, azienda italiana che collabora con lo Jenner Instiute della Oxford University per la sperimentazione del vaccino, ha annunciato: “Entro dicembre, se tutti i test daranno gli esiti positivi che ci auguriamo, ci sarà un primo stock di vaccino anti-Covid disponibile per iniziare la vaccinazione di alcune categorie più fragili”.

Fonte: Repubblica.it