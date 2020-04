Spadafora: “Senza accordo tra comitato tecnico scientifico e Figc, il Governo decreterà la fine del campionato”

ALTRE NOTIZIE – Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è tornato oggi a parlare intervenendo ai microfoni di Rai Tre per parlare dell’emergenza Coronavirus e di come il Governo intenda far ripartire il campionato. Queste le sue parole:

“Siamo al punto dove, secondo me, bisogna lanciare un appello alla Lega Serie A sul finire qui polemiche e scontri. Il calcio deve essere un simbolo di leggerezza, passione e gioco e deve dividerci solo il tifo per le nostre squadre del cuore, non per altro. In questi giorni, il comitato tecnico scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo dello sport, la Figc e non solo, per avere degli approfondimenti sul protocollo della ripresa degli allenamenti che la Figc aveva proposto.

Diciamolo chiaramente: se questo protocollo porterà ad un accordo tra il comitato tecnico scientifico e la Figc, gli allenamenti riprenderanno e questo avrà un riflesso significativo sulla ripresa dei campionati. Viceversa, sarà il Governo a decretare, per motivi di evidente emergenza sanitaria, la chiusura del campionato, anche creando quelle condizioni affinché il mondo del calcio paghi il meno possibile i danni di questa emergenza. Ci assumeremo la nostra responsabilità e faremo sì che il calcio, come le altre imprese, possa avere meno danni possibili. Va ricordato che il calcio è una grande industria del nostro Paese.”