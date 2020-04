Sky Sport: “Schick al Lipsia, accordo vicino senza alcuno sconto da parte della Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Patrik Schick sta per finire al Lipsia. L’attaccante ceco, che è stato l’acquisto più oneroso della storia del club giallorosso, dopo un paio di stagioni in chiaroscuro con la Roma è andato a provare l’esperienza nella Bundesliga, finendo al club tedesco a con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Stando a quanto riferisce Sky Sport in questi minuti, presto le due società troveranno l’accordo definitivo per l’acquisto a titolo definitivo di Schick da parte del Lipsia, con la Roma che incasserà circa 30 milioni di euro, senza alcun sconto al club tedesco.

L’attaccante, a suon di gol, ha convinto in pieno il club tedesco che ora sembra disposto anche a sborsare la cifra pattuita a inizio stagione per l’acquisto del centravanti giallorosso. Una buona notizia per la Roma, che farebbe cassa con un giocatore che non rientrava più nei piani del club.