Corriere dello Sport: “Mourinho può rinnovare in caso di vittoria dell’Europa League”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il balletto del Corriere dello Sport continua. Dopo “Mou resta” e le successive certezze sul fatto che lo Special One andrà via dalla Roma a fine stagione, ora il quotidiano cambia nuovamente versione.

“Mourinho può diventare l’allenatore più vincente nelle coppe europee. E può rinnovare“, titola oggi il quotidiano sportivo romano. Nel pezzo però si rimescolano le carte, e vengono contemplati un po’ tutti gli scenari.

Mou infatti, stritolato dall’affetto dei tifosi, starebbe tenendo ancora la porta aperta ai Friedkin: se la Roma si qualificherà alla Champions, e quindi tornerà da Budapest con un’altra coppa da mettere in bacheca, l’allenatore potrebbe valutare la proposta di un rinnovo contrattuale che non è (ancora) mai arrivata.

Ma potrebbe accadere anche il contrario: proprio perché ha raggiunto l’enorme risultato di vincere due coppe europee in due stagioni, Mourinho lascia la Roma avendo la consapevolezza di aver toccato la cima della montagna avendo sotto ai piedi molti lastroni di ghiaccio.

Fonte: Corriere dello Sport