Corsa Champions, ecco i criteri in caso di arrivo a pari punti. E c’è la possibilità che si qualifichino solo le prime tre…

NOTIZIE AS ROMA – Sei giornate per stabilire quali saranno le tre squadre che faranno compagnia al Napoli, già qualificato, nella prossima edizione della Champions League.

Al momento ci sono ben tre squadre (Milan, Roma e Inter), appaiate al quarto posto. Ed è probabile un arrivo a pari punti al termine del campionato. In quel caso come verrebbe decisa la squadra che giocherà la Champions?

Il regolamento prevede che in caso di arrivo di più squadre a pari punti, si dovranno seguire i seguenti criteri per stabilire quale di quelle si guadagnerà l’accesso alla competizione europea più ambita:

1) Punti conquistati nel confronti diretti

2) Differenza reti nel confronti diretti

3) Differenza reti complessiva

4) Reti segnate in totale.

C’è anche la possibilità che le squadre italiane nella Champions 2023-2024 siano cinque e non quattro, qualora si verificassero contemporaneamente queste due ipotesi: due italiane vincitrici in Champions e in Europa League ed entrambe fuori dalle prime quattro in campionato.

In questo caso in Champions andrebbero solo le prime tre del campionato, oltre alle due eurovincitrici. Per regolamento, infatti, nessun Paese può avere più di cinque squadre nel massimo trofeo continentale.

Fonte: Gazzetta dello Sport