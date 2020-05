Corsa, strategia e idee: Fonseca apre il laboratorio Roma

AS ROMA NEWS – Più attenzione alla fase difensiva e maggiore precisione in zona gol. Sono questi i due concetti su cui Paulo Fonseca sta cominciando a lavorare con il gruppo alla ripresa degli allenamenti. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) che oggi titola: “Corsa, strategie e idee: Fonseca apre il laboratorio”.

Con il ritorno in campo sempre più probabile, l’obiettivo è tracciato: provare tutto per tornare in Champions, un traguardo fondamentale anche per ridare ossigeno al bilancio del club. L’allenatore portoghese ci crede e vuole trasmettere questa positività ai suoi ragazzi.

Tra le novità che Fonseca apporterà alla squadra a questa ripresa del campionato ci sono l’utilizzo della difesa a tre, un migliore sfruttamento delle palle inattive, su cui i ragazzi lavoreranno sodo, e una maggiore attenzione per quello che riguarda la finalizzazione delle occasioni da gol: la Roma è al terzo posto per numero di conclusioni, dietro solo ad Atalanta e Napoli, ma gli attaccanti giallorossi non brillano per precisione, e questo spesso ha inciso sui risultati della squadra. Tutte cose su cui Fonseca ha intenzione di lavorare duro per migliorare la Roma e raggiungere il sogno Champions.

Fonte: Gazzetta dello Sport