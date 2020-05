Roma, spunta Joao Pedro per l’attacco

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Spunta Joao Pedro, attaccante brasiliano di 28 anni, in ottica Roma. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport che racconta dell’interesse del club giallorosso per il calciatore del Cagliari.

Il sui profilo piace, e anche il costo dell’ingaggio del jolly offensivo dei sardi sarebbe perfetto per il nuovo piano del club capitolino. Meno abbordabile invece il prezzo richiesto dagli isolani per lasciar partire il suo attaccante, che quest’anno ha giocato la sua stagione migliore arrivando a collezionare ben 16 gol in 25 partite giocate.

Fonte: Corriere dello Sport