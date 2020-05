Pinamonti, Kean, Bonaventura e Mkhitaryan: Raiola movimenta il mercato della Roma

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Il procuratore più famoso d’Italia movimenta il mercato della Roma. Mino Raiola sarà molto probabilmente una figura centrale per il prossimo calciomercato giallorosso, sia in entrata che in uscita. Lo riferisce l’edizione odierna del Corriere della Sera (L. Valdiserri).

Sono tanti i giocatori della sua scuderia che potrebbero arrivare a Trigoria, o restarci: il primo è Mkhitaryan, che vorrebbe rimanere in giallorosso facendo felice Fonseca. Insieme a lui potrebbe arrivare anche Giacomo Bonaventura a parametro zero, sempre dietro la spinta di Raiola.

Anche l’attacco vedrà diverse novità: Kean è il nome più caldo, può arrivare in prestito con diritto di riscatto, anche se l’Everton preferirebbe inserire l’obbligo e chiede comunque un bel po di soldi. L’alternativa potrebbe essere Pinamonti, altro giovane prospetto che fa parte della scuderia di Raiola e che era stato già cercato dalla Roma in passato. In uscita Kluivert: all’agente è stato dato mandato di trovare un club disposto a fare un’offerta allettante e in grado di generare una plusvalenza.

Fonte: Corriere della Sera