Corsport: “Senza il sì allo stadio i Friedkin potrebbero mettere in vendita la Roma”

AS ROMA NOTIZIE – Dan e Ryan Friedkin come James Pallotta: senza lo stadio potrebbero decidere di abbandonare la Roma.

La clamorosa indiscrezione viene scritta oggi dalle colonne del Corriere dello Sport (R. Maida) nel corso delle cinque domande che il quotidiano ha deciso di porre ai due texani sulla gestione del club e sul suo futuro.

Nel quesito relativo all’impianto di proprietà, il quotidiano scrive come in ambienti finanziari stia circolando questa “indiscrezione forte” che vedrebbe i Friedkin intenzionati a mettere in vendita la Roma qualora non arrivasse un via libera allo stadio.

Fonte: Corriere dello Sport