Verdone: “La Roma ha una rosa da ottavo posto. Mi fido di Mou, ma la società compri i campioni”

NOTIZIE AS ROMA – Gli ultimi risultati della Roma in campionato, e qualche scivolone in Conference, hanno causato un po’ di delusione tra i tifosi, per quest’avvio di stagione al di sotto delle aspettative, oltre a Totti, c’è anche Carlo Verdone.

L’attore è un acceso tifoso giallorosso e spesso si è espresso sulle vicende romaniste. Il regista romano ha parlato dell’attuale momento dei capitolini. Queste le sue parole riportate da calciomercato.com:

“Io allenatore al posto di Mourinho? Nemmeno saprei farlo, vorrei vedere il suo gioco ma i giocatori forse non sono adatti. Mi fido di lui ma la società deve comprare i campioni. Senza quelli non si va avanti. Oggi la Roma ha una rosa da ottavo posto”.