COSÌ NON È DA CHAMPIONS

Un kappaò sfortunato, brutto e doloroso. La Roma esce dal Bluenergy Stadium con una sconfitta per 1-0 che pesa doppio: per il risultato in sé e per le conseguenze in classifica. Il quarto posto sfuma, la Juventus scappa a +2 e ora i giallorossi sono chiamati a inseguire. Non è una caduta fragorosa, ma è di quelle che lasciano il segno, perché mette a nudo limiti strutturali che, da qui in avanti, rischiano di accompagnare la stagione.
La partita è esattamente quella che si temeva alla vigilia. L’Udinese gioca su intensità, fisicità e duelli, portando il match dove voleva. La Roma, invece, parte male, subisce il ritmo e rischia grosso già nei primi minuti, salvata da uno Svilar decisivo sul destro potente di Atta. Col passare del tempo i giallorossi provano a risalire, ma la crescita resta timida: possesso più ordinato, zero incisività. Dalle parti di Okoye, nel primo tempo, non arriva nulla di davvero pericoloso.
Davanti, le assenze pesano come macigni. Fuori Dybala, El Shaarawy, Ferguson e Dovbyk, l’attacco è ridotto all’osso. Malen delude, è vero, ma viene anche servito poco e male, spesso isolato e costretto a inventarsi qualcosa da solo contro una difesa fisica e ben organizzata. In mezzo al campo manca terribilmente Manu Koné: senza di lui la Roma perde gamba, recuperi e capacità di reggere l’urto.
La ripresa si apre con un episodio che decide la gara e che sa di beffa. Punizione di Ekkelenkamp, deviazione decisiva di Malen in barriera e traiettoria che inganna Svilar. È il classico gol che cambia tutto di una partita che vive sugli episodi. La Roma prova a reagire, ma lo fa in modo confuso e sterile. Un classico di quando va sotto nel punteggio. L’Udinese invece ci va a nozze: si chiude a riccio e riparte. Gasperini pesca dalla panchina, ma le scelte sono obbligate: dentro i giovanissimi Venturino e Vaz, poi Pisilli e Tsimikas. Energia, sì. Qualità e peso offensivo, no. La squadra non riesce mai a dare la sensazione di poter ribaltare il risultato.
Le uniche vere occasioni arrivano nel finale, quasi per inerzia: il gol di Cristante annullato per fuorigioco e il miracolo di Okoye su Mancini nel recupero. Troppo poco, troppo tardi. Perché la verità è che, al netto della sfortuna, la Roma gioca una partita dimenticabile, senza idee né continuità.
La sconfitta fa male proprio per questo. Non tanto per il singolo episodio, quanto perché racconta di una squadra che, con organico ridotto e assenze pesanti, fatica tremendamente a produrre gioco e occasioni. La corsa alla Champions si complica e sarà una rincorsa vera, contro una concorrenza che non aspetta.
LEGGI ANCHE – Gasp furioso: “Roma U23 o da Champions? Dovete decidervi…”
Ora testa al Cagliari, tra una settimana all’Olimpico. Gasperini potrà contare su Bryan Zaragoza, promosso dal tecnico nelle parole del post partita, e soprattutto sulla reazione emotiva di un gruppo che fin qui ha sempre saputo rialzarsi dopo i passi falsi. Servirà farlo ancora, in fretta. Perché il margine d’errore, da qui in avanti, comincia davvero ad assottigliarsi.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
La cosa più triste non è constatare che:
– siamo all’ 8° sconfitta su 23 partite
– Malen non è l’attaccante che ti fa fare il salto di qualità
– Soulè è oramai chiaro perché la Juventus te lo ha ceduto
– dopo 7 anni giochiamo ancora con Cristante e Pellegrini
– molto probabilmente non andremo in Champions League neanche quest’anno
No, la cosa più triste è che la stragrande maggioranza dei tifosi, nonostante tutto questo, continua a difendere l’attuale Gestione.
Non andremo in Champions perché non c’è la volontà di andarci.
Non è possibile in 5 anni sbagliare la scelta del Das.
Non è possibile ascoltare un allenatore che dice voglio giocatori pronti e tu gli porti Venturinie e Vaz (molto acerbi).. Quei giocatori vanno lasciati alle big che hanno budget e pssono fare scommesse.
Non avevamo il tempo per aspettare che cresca..
Ma se alla proprietà va bene così vuole dire che non vuole andare in Champions, aspetta lo stadio e va bene la EL.
multa e rischio altri blocchi di mercato. la juve chi ha preso? il Milan? l’inter? la lazio? ora, che tutto sia migliorabile è ovvio, ma sparare così a caso è ridicolo. senza i friedkin avremmo fatto la fine della lazio con un romano romanista affarista e senza soldi veri che chissà dove ci portava… due finali europee di seguito e siamo a 2 punti dalla champions con tante partite da giocare. ah, puoi sempre cambiare squadra, lazio che ha il presidente senatore romano tifoso, oppure se vuoi fare gne gne gne vinciamo tutto noi, c’è sempre l’esempio di sportività juve. accomodati
La Roma non è da quarto posto, mancava un attaccante esterno titolare che non è stato preso e un grande centravanti da 20 goal a campionato. Gli americani in 7 anni non sono mai stati in grado di costruire una Roma da Champions guardate in faccia la realtà
Ci sta perdere e giocare male una partita.
Preoccupante invece è l’assenza di schemi, gioco corale in attacco. E non può essere solo un problema di uomini.
Possibile che siano tutte pippe?
E inizio a trovare fastidioso anche il continuo lamentarsi del mercato da parte di Gasperini.
Strano che lo faccia sempre e solo dopo una sconfitta.
Ora che il mercato di gennaio è chiuso si può dire una cosa: anche in questo campionato se si ammala un titolare, si resta con 18enni in campo. Poi magari questi ragazzi esploderanno prima del tempo e faranno i fenomeni (speriamo) contribuendo alla qualificazione in CL, Ma il mercato consegna una squadra ancora troppo corta (contando i giocatori pronti e non i ragazzini).
Forza Roma
e penso che non sarà così neanche con Zaragoza
quando su 23 gare ne perdi 8 non sei nemmeno da Europa League
non è il numero ma con chi, Torino Cagliari udinese. 9 punti che diventano 0. somma i 9 agli attuali e rivedi la classifica. con le piccole non si deve sbagliare senza se senza ma
Il quarto posto è una chimera con la Juve di mezzo, il centrocampo della Roma senza Kone’ è da metà classifica. Sul mercato Gasperini chiede A e loro gli portano B. Non mi pare che la società abbia intenzione di costruire una squadra da primi posti perché altrimenti non ti presenti con giovani di belle speranze come Vaz o giocatori sconosciuti che fanno panchina come lo spagnolo che è arrivato
Siamo tornati ai vecchi difetti.
Si perde una partita ed è tutto da buttare.
Ieri senza la deviazione l’Udinese non avrebbe mai segnato.
A noi è mancato il giocatore (Kone’) che prende palla nel traffico e si gira creando superiorità. Forse sarebbe servito prima Pisilli, visto che El Al a volte è troppo lezioso, ma loro erano dominanti fisicamente e i due di centrocampo hanno dovuto sostenere un lavoro pesante. In ogni caso una partita opaca ci sta, non ne farei un dramma.
SFR
ale vlte bisognerebbe guardare in casa propria ; la juve a parma ha tirato 13 volte in porta e segnato 4 gol , la roma a udine 3 volte , una media da lecce
Purtroppo siamo una squadra con carenze tecniche, ma soprattutto mentali e caratteriali. Dovevi entrare in campo e manguarteli perché conoscevi già tutti i risultati, dovevi giocarla come hai giocato il primo tempo con il Milan. Invece ti presenti timido, non tiri in porta e prendi goal e ora ti ritrovi il Napoli a 3 punti, la Juve a 2 ma il Como a – 1.
il mister l’ha ribadito ieri sera,senza Champions si cambia, quindi anche questo è andato, è triste purtroppo è così, vero hanno preso giocatori di cui 2 sono pronti, almeno ci speriamo,altri due sono giovani,buoni per future plusvalenze e così non va,fa più che bene ad andare via,Ranieri pian pianino si sta defilando,anche quest’anno vinceremo l’anno prossimo,con qualche altro mister da bruciare
È presto per i bilanci, ma al momento, al di là degli abbagli e dei complimenti, questa Roma va nettamente più piano di quella di Ranieri. Nonostante i soldi spesi e gli acquisti fatti. Faccio un piccolo paragone: Spalletti ha preso una Juve allo sbando, che stava 6 punti dietro di noi ed ora ne ha 2 di più, corre il doppio e sta recuperando mentalmente anche gli irrecuperabili (David, Locatelli, MC Kennie…). Possibile che qualsiasi centravanti abbiamo…rimane sempre fuori dal gioco, che si chiami Dovbik, Ferguson e adesso pure Malen? Possibile che non si riesca a superare questo continuo palleggio lentissimo da un lato all’altro e col portiere?
Ad oggi l’unica squadra con cui possiamo competere x il quarto posto è il Napoli, sperando che continui ad essere falcidiato dagli infortuni, perché le strisciate secondo me sono andate
continuando così, cioè non vincendo gli scontri diretti, inciampando spesso con avversari inferiori ma più vogliosi di noi ( come Torino Cagliari e Udinese) e soprattutto non riuscendo mai o quasi a recuperare un gol , credo sia impossibile arrivare tra le prime quattro .
Anche perché non vedo come quest’ andazzo possa cambiare da un momento all’altro, sarà il leit motiv della stagione, chiuderemo la stagione con minimo 13-14 sconfitte, L’ anno scorso nonostante la disgrazia Juric furono 9….
tiriamo alla coppa che è meglio, che già abbiamo lasciato andare la coppa Italia, ci faceva schifo quella?
ci sono da fare alcune considerazioni.
Intanto l’Udinese ha battuto squadre anche più forti della Roma, e il loro vantaggio è quello di aver avuto meno impegni.
Strutturalmente sono più forti e robusti dei nostri, e fisicamente molto aggressivi e veloci.
Caratteristiche che vorrebbe gasp dai nostri…ma, pur con tutta la buona volontà, non può pretendere ciò dai soliti nomi…
inoltre questo non è il periodo in cui l’atalanta soffriva lo stesso calo fisico?
La speranza è che anche con questo gruppo le cose miglioreranno a breve, anche perché quest’anno si deciderà tutto allo sprint finale
finalmente un commento senza lacrime e con un minimo di logica.
Non è che il margine di errore “comincia” ad assottigliarsi: è proprio che non c’è più.
O si comincia a vincere qualche scontro diretto, possibilmente quello giusto al momento giusto, o non si arriva nelle prime quattro e la stagione può definirsi fallimentare.
Ranieri è stato dimenticato in fretta; e, soldi spesi alla mano, aveva teoricamente una rosa peggiore (il meglio lo ha dato quando e finché Hummels ha retto, Paredes ha ritrovato la maglia e la convinzione, e Saelemaekers ha risolto i problemi fisici della prima parte della scorsa stagione; Dybala finì a marzo e Dovbyk in panchina).
Un tifoso della Roma rivede sempre gli stessi film con lo stesso finale.
Qualche anno fa con Mou eravamo vinci alla Champions, servivano rinfozi a gennaio e Pinto comprò Solbaken ..non andammo in Champions.
Oggi Gasperini voleva giocatori pronti per lo sprint contro la Juve di Yldiz ed il Milan di Leao e Massea gli prende Vaz e Venturino (molto acerbi).
Questi sono affari che fa l’udinese che non ha obiettivi di classifica ma punta solo alle plusvalenze..
Anzi no perché l’udinese ha capito da tempo che nel calcio moderno servono giocatori muscolari (vedi Kone) e quei due non li avrebbe mai preso.
Abbiamo buttato via il vantaggio sulla Juve per colpa del solito DS incapace..
Ancora una volta la società ha lasciato da solo un tecnico senza dargli adeguato supporto.
Per i maghi della finanza 25 mln fuori fpf sono sempre 25 mln che Freidkin devono tirare fuori e che non mettono per altri giocatori..
Buona settimana
Si propio brutta prestazione ma lo dico sempre che Kone può divorarsi dei gol facili in aerea ma la nostra Magggica senza di lui non carbura….SEMPRE FORZA ROMA.
Come al solito la Roma ha “alti e bassi” classici delle squadre che NON hanno una dimensione definita: ovvero non sono Grandi nè Piccole.
Ieri Svilar ha DORMITO sul gol, Soulè è stato impalpabile e sciatto, Cristante ha sbagliato mille passaggi, Pellegrini è ridiventato un fantasma e Celik è stato sbadato a dir poco!
NON abbiamo un uomo che inventa, uno che salta l’uomo e non abbiamo uno che tira da fuori!!! Ci mancano 3 giocatori VERI, non fotocopie….
Saremo di nuovo quinti o sesti e voglio proprio vedere come farà a riscattare 70 milioni di giocatori a giugno!!!
Veramente su una punizione deviata con la palla che va a due cm dal palo vedi l’errore di Svilar?
Io al limite vedo l’errore nell’aver messo solo due uomini in barriera sapendo che il calciatore dell’Udinese è bravo nelle punizioni.
Poi Malen non si deve girare.
Off Topic
Ma su N’dicka non era rigore netto?
Forza Roma Sempre
Questa partita ha dimostrato che senza Konè la squadra non gira.
Manca la diga a centrocampo, manca il recupero di palloni preziosi e mancano le discese in verticale. Ed ecco che gli avversari prendono il sopravvento.
Partita terribile, bloccata da un grande centrocampo friulano con Atta, Ekkelcamp, Miller ovunque. È mancato Koné e tanto, Cristante e ElAynaui non riuscivano ad andare in transizione o ad alzare il giro palla, se non a tratti.
Gol sfortunato ma reazione modesta. Prima partita steccata dal pupillo Mati anche se tre cose pericolose le fa ma è poco da uno come lui. Lollo incommentabile, un tacco e poi il vuoto. Male anche Malen….ma vabbè. Testa alla prossima.
Ieri sera ho cercato di guardare la partita secondo le indicazione di Kansas 16 , un grande giocatore di Fifa 14/15 che mi aveva spiegato la grandezza si Soulè. Ribadisco che se ci riusciamo , questo mezzo giocatore a giugno va tolto di mezzo insieme a Pellegrini e anche di corsa. Giocatori insignificanti. Ieri sera abbiamo capito l importanza di Kone che non è solo un box to box. Comunque niente processi, ci sta perdere la partita , l importante è ripartire, ci sono ancora tanti punti da conquistare. Questa volta vincere,o gli scontri diretti.
ma anche di Fantacalcio
ne sa a pacchi
dai commenti suoi e di MarcoL c’è davvero tanto da apprendere…
io nn capisco una cosa, perdi 1 a 0 e il primo cambio lo fai al 78 esimo?? mah.
Celik se nn rinnoverà xche lo si fa giocare???
Gasperini secondo me dovrebbe aver coraggio di inserire i nuovi acquisti senza far polemica sull anagrafe.
Yamal al Barcellona nn è over 30… e nico williams al Bilbao neanche.
SI PUÒ DIRE che Gasperini non sta facendo chissà quale lavoro? si può dire che il suo apporto in fatto di calcio giocato non è sufficiente?
Si può dire che abbiamo speso 25mln per Vaz quando a centrocampo giochi ancora con cristante e pellegrini titolari?
Si può dire che puoi avere Malen, Ferguson e Dovbyk ma la Roma non produce calcio per i suoi attaccanti?
Si può dire che la Roma è piena di giocatori sopravvalutati per quello che sono stati pagati?
Dopo 8 sconfitte in campionato penso sia chiaro che allo stato attuale la Roma abbia i numeri precisi per fare un altra annata da 5/6/7 posto.
Potrei dire altre cose, ma la realtà è questa purtroppo.
PS: Hai un centrocampo che non produce calcio, tutti corridori ma nessuno che verticalizza, che fa un filtrante, nulla… ali di centrocampo che fanno a gara a chi è più scarso tecnicamente tra i vari Wesley (forte nella corsa, ma scarso con i piedi), rensch, celik… quanto manca Angelino…
Siamo tra i più sfigati di sempre.Pernuna volta che abbiamo una proprietà danarosa.Allo stesso tempo però è testarda e ignorante di calcio.Tristezza.
Bisogna essere obiettivi sul mercato invernale. Abbiamo preso in ritardo 2 giocatori pronti e 2 scommesse. E’ vero ma la Juve non ha preso l’attaccante, il milan che stasera gioca senza Pulisic Gimenez e in forte dubbio Leao e il tedesco non hanno preso nessuno. Gasperini non può lamentarsi quando si perde ed esaltare la squadra quando si vince. Purtroppo la Roma è costruita male negli anni col peccato originale dei 2/3 senatori che indirizzano la formazione. Io piuttosto sarei preoccupato del fatto che non abbiamo la forza al momento di trattenere a lungo i buoni giocatori. Quando ti esplodono poi si guardano intorno per ingaggi e la possibilità di giocare la champions. Sarà così per wesley, Kone, El aynaoui e forse Svilar e ndicka. Bisogna avere la forza di resistere un anno e puntare all’EL questo. Anche perchè con questo andazzo anche il Como ci supererà. Forza Roma
Io lo dico da molto tempo che con questa Roma tutti gli attaccanti faticano e quindi il problema è soprattutto in altre parti del campo. Sono 8 sconfitte e adesso cominciamo a prendere gol quasi sempre:
Bisogna anche saper riconoscere i meriti degli avversari.
Ieri senza Kone siamo andati sotto a centrocampo anche perché i loro in mediana hanno corso e pressato x 95 minuti.
Il loro giocatore più tecnico, Atta, è stato anche tra quelli che hanno corso di più in assoluto, secondo solo a Miller, fornendo una prestazione di alta qualità sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo (gran bel giocatore).
Come al solito abbiamo rischiato poco, ma stavolta abbiamo prodotto anche di meno.
Nelle ultime partite, eccezion fatta x l’ultima in EL dove abbiamo giocato in piena emergenza e senza punte, la nostra produzione offensiva aveva avuto grandi progressi.
Ieri, complice l’avversario, ma anche l’assenza di Kone e Dybala, abbiamo fatto fatica.
Non mi scaglierei, però, contro i giovani, perché ieri Robinio Vaz e Venturino in 10 minuti hanno fatto più di Pellegrini e Malen in 80.
Nulla è perduto.
Un passo falso all’indomani della partita di coppa, viste le assenze, la forza fisica e l’ottima prestazione degli avversari può starci.
L’importante è tenere duro e ripartire subito.
Ora avremo una settimana per preparare la prossima partita e via così per tutto febbraio.
Potremo inserire Zaragoza ed a breve recupereremo Dybala e Ferguson, entro fine mese anche Kone.
Direi che non è il caso di gettare la spugna ora.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.