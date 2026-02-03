Udine amara, Gasp si sfoga: “Magari a fine stagione si cambia allenatore…”

La sconfitta di Udine brucia e Gian Piero Gasperini non prova a nasconderlo. In conferenza stampa il tecnico giallorosso si presenta teso, nervoso, e davanti alle domande dei giornalisti lascia andare uno sfogo che racconta bene il momento della Roma e il clima che la circonda.
Il punto centrale è il corto circuito sulle aspettative. Gasperini lo dice chiaramente, quasi spazientito: “Però mettetevi d’accordo: uno mi chiede di parlare della Champions League, un altro dell’U23. Così si fa solo confusione”. Due piani che, secondo l’allenatore, non possono convivere senza generare fraintendimenti continui.
Sulle scelte di mercato, Gasp dice e non dice: “Se poi si investe su Vaz cifre così importanti e su Venturino… va benissimo”. Poi il tecnico taglia corto: “Bisogna mettersi d’accordo oppure saremo sempre scontenti”. Nel suo intervento c’è spazio anche per una difesa dell’avversario ma anche della sua squadra: “L’Udinese ha undici punti in meno della Roma, dove si sono visti? E’ una squadra forte, la Serie A è un campionato difficile e io sono molto soddisfatto”.
Il passaggio più diretto, però, arriva quando si parla di obiettivi e futuro. Gasperini, forse memore di quanto accaduto a Mourinho e De Rossi, non si nasconde: “Poi magari a fine anno non si arriverà in Champions League e si cambierà allenatore e fine del discorso. Traguardo fallito e fine delle discussioni”. Alla domanda su una Roma forse non ancora pronta o matura, il tecnico risponde con altrettanta schiettezza: “Se mi aspettavo una squadra più matura? Lavoro con quello che mi viene dato…”.
Parole dure, ma trasparenti. Gasperini mette sul tavolo il tema centrale di questa stagione: decidere cosa vuole essere davvero questa Roma. Perché senza una linea chiara, avverte il tecnico, il rischio è uno solo: restare sempre sospesi tra ambizione e insoddisfazione.
Giallorossi.net – G. Pinoli
Era tutto scritto. Ultimo acquisto a sorpresa, tanto per chiarire chi comanda. Lui è uno che non le manda a dire. Nel calcio pare che si possa. Un dipendente critica apertamente chi lo paga. Gli americani non gradiscono, non ragionano da tifosi. Per me non è scontato che resti. Ma non perché si dimette. Comunque è un grande allenatore. Andrebbe seguito di più.
di scontato non c’è nulla ma sarebbe un grosso errore
Massara ORA dovrebbe intensificare il lavoro fatto a gennaio per arrivare a giugno con gli accordi già pronti (penso a Zirkzee e non solo ) e chiudere il mercato in entrata nei primi dieci giorni così, poi, da lavorare solo sulle uscite che dovranno essere molte… necessariamente
battuta a parte, a prescindere da come finisce la stagione se non gli fanno una squadra che possa competere per traguardi importanti non è escluso che possa andare via
Per battere o non perdere con l’Udinese forse bastavano anche i giocatori di ieri. Non può essere sempre colpa della società. Andiamo a guardare il mercato delle altre squadre.
Siamo stati a dire per mesi che avevamo due pali in attacco, invece credo che il problema dell’attaccante derivi da come viene servito. In tre partite che c’è Malen io tutta questa differenza non l’ho vista, fermo restando che mi da’ l’impressione di essere superiore a Ferguson e Dovbyk che i suoi gol li ha sempre fatti.
Si ogni anno cambiano allenatore e DS poi l’allenatore chiede dei giocatori e gliene portano altri
grande uomo e magnifico mister
un paio di pensieri sulla partita di ieri sera: 1) cristante duca del centrocampo significa perdere tempi di gioco lasciando schierare difese avversarie e non avere imbucate o regia, di chi la colpa se non si è priorizzata la questione centrocampo? 2) se si giocasse a 4 dietro (via celik) e 3 a centrocampo con cristante e konè ai lati di un buon centrale non girerebbe meglio? di conseguenza a parte i problemi finanziari ed i ds, anche il mister ha delle responsabilità?
il mister ha una visione.. se tu hai giocatori che non vanno bene x quello che lui vuole… ci vorra del tempo x adattarli e farli funzionare.
@Roberto
sta giustamente dicendo che a centrocampo serve un regista … Cristante non ha quelle caratteristiche ed essendo lento é pure peggio …perde il tempo di gioco perché il gioco lo vede tardi..non perché é lento nei movimenti ma perché é lento nella lettura del campo ..non è nelle sue corde
Per capirci Pirlo giocava praticamente da fermo ma lui il tempo di gioco lo anticipava aveva le letture che gli altri non vedevano che poi é quello che fa Modric oggi al Melan
a noi serve un giocatore con quelle caratteristiche RARE a trovarsi ma qualcosa in giro c’è sicuramente e qui chi più di @Saverio saprebbe proporre qualche nome?
Certo ,tutti hanno responsabilità, ma quella di Gasperini è la minore.
si. vince e si perde tutti insieme! ieri sera se hai vaz e Venturino li metti ma il risultato è questo quindi bravo gasp ma massara non deve pretendere chissà quali traguardi. va lui a parlare a fine campionato con i proprietari del club perché e lui che ha speso i soldi che gli sono stati dati e una cosa ovvia! fossi in gasperini non farei più conferenze stampa perché non servono io voglio solo vedere il calcio. siamo pieni di infortuni più pieni di giocatori in scadenza che traguardi vuoi raggiungere??
Troppi equivoci irrisolti e trascinati dalle scorse stagioni.
Da un lato, le squadre di Gasperini hanno però delle notorie flessioni; dall’altro: ma quali potrebbero essere i game (o season) changer, a questo punto? Veramente difficile dirlo.
Ci vuole creatività, cinismo utilitarista, specialmente se dici “lavoro con quelli che mi hanno dato”. Gasp è un grandissimo: ma rischia di infrangersi anche lui in un contesto come quello attuale…
La Roma ha fatto 27 punti nelle prime 12 partite e 16 punti nelle ultime 11. Il rendimento è calato molto e la media più recente è da metà classifica, altro che champions. Il tecnico forse si sta rendendo conto, dopo tanti complimenti e apprezzamenti, che il quarto posto è una chimera e che le aspettative dei tifosi saranno deluse un’altra volta. E quindi mette le mani avanti: a fine anno non si va in champions manco quest’anno, vi avverto, e se volete a giugno tolgo il disturbo. Sono le parole di un allenatore che ha sempre allenato in provincia, non la regge sta piazza se i risultati non arrivano
manca il fosforo in mezzo al campo. Nessuno dei centrocampisti e trequartisti ne è dotato tranne Dybala. Soulè è tutto fumo konè grande recuperatore di palloni tiene il centrocampo da solo e ieri si è visto ma anche lui zero in attacco cristante pellegrini El aynaoui tutta gente mediocre che non ha la giocata tra i piedi . Nessuno è capace di tirare le punizioni.
Questi sono i temi tecnici e tattici che vanno esaminati!
Bisogna prendere almeno un paio di giocatori con queste caratteristiche. Ieri Malen sembrava una nullità perché nessuno è stato capace di servirlo come faceva Dybala. No fosforo no party it’is easy
Grande mister non temere, Juric è alle spalle!
