Udine amara, Gasp si sfoga: “Magari a fine stagione si cambia allenatore…”

La sconfitta di Udine brucia e Gian Piero Gasperini non prova a nasconderlo. In conferenza stampa il tecnico giallorosso si presenta teso, nervoso, e davanti alle domande dei giornalisti lascia andare uno sfogo che racconta bene il momento della Roma e il clima che la circonda.

Il punto centrale è il corto circuito sulle aspettative. Gasperini lo dice chiaramente, quasi spazientito: “Però mettetevi d’accordo: uno mi chiede di parlare della Champions League, un altro dell’U23. Così si fa solo confusione”. Due piani che, secondo l’allenatore, non possono convivere senza generare fraintendimenti continui.

Sulle scelte di mercato, Gasp dice e non dice: “Se poi si investe su Vaz cifre così importanti e su Venturino… va benissimo”. Poi il tecnico taglia corto: “Bisogna mettersi d’accordo oppure saremo sempre scontenti”. Nel suo intervento c’è spazio anche per una difesa dell’avversario ma anche della sua squadra: “L’Udinese ha undici punti in meno della Roma, dove si sono visti? E’ una squadra forte, la Serie A è un campionato difficile e io sono molto soddisfatto”.

Il passaggio più diretto, però, arriva quando si parla di obiettivi e futuro. Gasperini, forse memore di quanto accaduto a Mourinho e De Rossi, non si nasconde: “Poi magari a fine anno non si arriverà in Champions League e si cambierà allenatore e fine del discorso. Traguardo fallito e fine delle discussioni”. Alla domanda su una Roma forse non ancora pronta o matura, il tecnico risponde con altrettanta schiettezza: “Se mi aspettavo una squadra più matura? Lavoro con quello che mi viene dato…”.

Parole dure, ma trasparenti. Gasperini mette sul tavolo il tema centrale di questa stagione: decidere cosa vuole essere davvero questa Roma. Perché senza una linea chiara, avverte il tecnico, il rischio è uno solo: restare sempre sospesi tra ambizione e insoddisfazione.

