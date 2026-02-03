Calciomercato Roma, ufficiale: Sangarè all’Elche in prestito con diritto di riscatto (COMUNICATO)

Movimento in uscita last minute per la Roma, che nelle ultime ore di calciomercato ha ceduto in prestito con diritto di riscatto Buba Sangaré all’Elche. Il terzino spagnolo classe 2006 è stato ufficializzato dal club che milita in Liga. Ecco il comunicato della squadra valenciana.

“L’Elche Club de Fútbol ha raggiunto un accordo con l’AS Roma per l’acquisizione di Buba Sangaré , che arriva alla squadra biancoverde in prestito fino al termine della stagione, con diritto di riscatto.

Aboubacar Sangaré Traoré (Elche, 6 agosto 2007) è un terzino destro cresciuto nelle giovanili del Levante UD prima di proseguire il suo percorso all’AS Roma , dove è cresciuto in un ambiente altamente esigente, acquisendo esperienza, maturità competitiva e la capacità di esprimersi ai massimi livelli.

Il suo ritorno allo stadio Martínez Valero rappresenta un ritorno a casa e un’opportunità per mettere a frutto il suo talento nella prima squadra dell’Elche CF. Il giovane giocatore di Elche si distingue per la sua velocità, le sue corse sulle fasce, la sua intensità e il suo impegno difensivo , rinforzando la squadra con talenti locali. L’Elche CF dà il benvenuto a Buba Sangaré e gli augura ogni successo in questa nuova fase della sua carriera da giocatore. Bentornato a casa!”.