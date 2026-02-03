“ON AIR!” – PIACENTINI: “C’è un problema di comunicazione tra Gasp e la proprietà”, CORSI: “Non ci va di essere presi in giro”, PES: “Otto sconfitte sono davvero troppe”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ieri male tutti, Pellegrini sembra che entra sempre per fare il compitino, male Cristante, male anche El Aynaoui. Dietro invece non mi sembra che si sia fatto fatto malissimo, anche perchè l’Udinese a parte i tiri da lontano non ha creato granché. Perdiamo per una punizione deviata, altrimenti finiva 0 a 0, o magari la vincevi pure se l’episodio capitava a te ma la Roma non meritava di vincere, a malapena meritava di pareggiarla. E’ più normale vedere oggi la Roma al quinto posto piuttosto che prima davanti al Napoli campione d’Italia e alla Juventus che aveva preso David e Zhegrova. Oggi, a 16 giornate dalla fine, stai più o meno dove dovresti stare. E con distacchi non impossibili: se oggi il Milan dovesse perdere a Bologna, saresti a 4 punti dalla seconda…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A Udine c’ha perso anche il Napoli, ieri non è finito niente. Gasp in queste ultime settimane ha prestato il fianco a domande sul mercato. Se lui dice che due giocatori presi sono per la Primavera, e uno di questi è Vaz per il quale hai speso 25 milioni, probabilmente c’è stato un difetto di comunicazione tra allenatore e proprietà. Ieri però mi sento di dire che il problema della Roma non è stato Robinio Vaz, semmai Pellegrini, che non sta più in piedi, o Cristante, al quale si sta rinnovando il contratto fino al 2029…Ora testa bassa: lunedì si fa risultato col Cagliari e si riparte. Anche se avessimo vinto ieri avremmo dovuto lottare punto a punto per il quarto posto. Mi sembra prematuro dire che è tutto finito…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io invoco qualcuno della Roma che metta un punto e dica: per noi la Roma deve arrivare lì, oltre quello non può arrivare. Poi ci può anche essere l’exploit, ma la società non fissa mai un obiettivo. Se tu fissi la Champions come obiettivo stagionale, ritieni che la squadra ci possa arrivare. Ma se io ti chiedo per sei mesi di comprare un frigorifero, e tu mi porti la friggitrice ad aria, non mi stai mettendo nelle condizioni di potermi poi dire a fine stagione: “Hai raggiunto il tuo obiettivo, resti“, oppure: “Non lo hai raggiunto, vai via”. Ed è quello che sta dicendo l’allenatore…”

Mario Corsi (Tele Radio Sport): “Noi a inizio stagione avevamo fatto questa battuta, che Gasperini sarebbe durato fino a novembre-dicembre. Meno male che non c’abbiamo preso, anche se in questo momento mi vengono dei dubbi…a questo gliene stanno a fa…L’altro allenatore trattato in questo allenatore è stato Mourinho: noi abbiamo i grandi allenatori, ma poi non gli compriamo i giocatori. Se a Gasp gli comprassero giocatori più forti di Cristante, secondo voi non li vorrebbe? E’ evidente che anche Gasp è frenato in questa corsa alla Champions come succede spesso con questi americani. A noi non ci va di essere presi in giro da Friedkin, da Massara e da Ranieri, che sicuramente non ci vuole prendere in giro ma guarda la sua posizione da esterno…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ieri la Roma ha fatto troppo poco, il primo tiro pericoloso arriva al 70esimo. Troppe sconfitte simili, questi 1 a 0 che non riesci a riprendere sta diventando una costante. Ragazzi, otto sconfitte sono tantissime…paradossalmente hai perso più partite della Lazio. Questo è il mese della verità: o rimani agganciato o addirittura rimetti il muso davanti, oppure rischi di staccarti. La Roma deve assolutamente cambiare marcia negli scontri diretti. Contro Cagliari e Cremonese non puoi assolutamente sbagliare…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La Roma alterna prestazioni sontuose come quelle contro il Milan, e poi fa partite come quelle di ieri dove non tira mai in porta. La differenza è troppo grande: i risultati possono essere casuali, ma la prestazione no. Ieri il primo tempo è stato un monologo dell’Udinese…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Ho imparato a prendere con la dovuta cautela le parole di Gasperini a fine partita. Io non penso che la Roma sia una U23, ma comunque ha giocatori giovani di qualità come Wesley, Pisilli e Soulè. Penso che le sue parole erano rivolte al mercato dove hai preso Vaz e Venturino, lui avrebbe preferito investire quei soldi su un giocatore già pronto. La Roma ha delle problematiche economiche che stanno lì e bisogna risolvere…”

Matteo De Santis (Radio Manà Sport): “Ho visto una Roma molto scialba ieri. L’Udinese non è che abbia fatto questa partita straordinaria, e io mi aspettavo un’altra prestazione dalla Roma perchè sarebbe stata molto importante per la classifica. Usciamo dall’equivoco che senza Dybala e Konè non puoi battere l’Udinese. Ieri Soulè malissimo, e Malen idem. Trovo stucchevole ogni volta questo dibattito sull’U23. Questo era un primo anno per conoscersi, lo ha detto Ranieri e lo ha detto Gasperini. Se poi a gennaio le cose sono improvvisamente cambiate, ce lo dicessero…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Una partita andate male e finita peggio a definire il valore di Malen. E’ un ottimo attaccate dentro l’area, ma ha bisogno di essere supportato. Ieri è venuta meno la qualità dei due intermedi, Soulè ve lo dico, è forte, ma in certe partite sparisce. Di Pellegrini abbiamo detto, e allora ti rimane poco. Se non riesci a portare la partita sulla qualità dei tuoi calciatori, alla fine la puoi anche perdere…Wesley? E’ un terzino che non fai mai quello che fa…per uno che gioca davanti insieme a uno così è dura…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Malen? Prima di dire che la Roma ha comprato Batistuta senza capelli bisogna aspettare almeno un mese. Malen ha fatto benissimo nel primo pezzo dell’esordio col Torino, bene col Milan, ieri invece mi è sembrato che non ha fatto una giocata positiva sull’occasione che ha avuto. Ma non si giudica un centravanti da una giocata. Gasperini però continua a dirsi molto contento di lui, anche se a me non sembra giocatore per lui. Ma se lo dice il mister che non è mai contento allora… Se la Roma si sarà rinforzata con lui lo diremo a fine campionato…”.

Redazione Giallorossi.net