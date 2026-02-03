“ON AIR!” – PIACENTINI: “C’è un problema di comunicazione tra Gasp e la proprietà”, CORSI: “Non ci va di essere presi in giro”, PES: “Otto sconfitte sono davvero troppe”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
David Rossi (Rete Sport): “Ieri male tutti, Pellegrini sembra che entra sempre per fare il compitino, male Cristante, male anche El Aynaoui. Dietro invece non mi sembra che si sia fatto fatto malissimo, anche perchè l’Udinese a parte i tiri da lontano non ha creato granché. Perdiamo per una punizione deviata, altrimenti finiva 0 a 0, o magari la vincevi pure se l’episodio capitava a te ma la Roma non meritava di vincere, a malapena meritava di pareggiarla. E’ più normale vedere oggi la Roma al quinto posto piuttosto che prima davanti al Napoli campione d’Italia e alla Juventus che aveva preso David e Zhegrova. Oggi, a 16 giornate dalla fine, stai più o meno dove dovresti stare. E con distacchi non impossibili: se oggi il Milan dovesse perdere a Bologna, saresti a 4 punti dalla seconda…”
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A Udine c’ha perso anche il Napoli, ieri non è finito niente. Gasp in queste ultime settimane ha prestato il fianco a domande sul mercato. Se lui dice che due giocatori presi sono per la Primavera, e uno di questi è Vaz per il quale hai speso 25 milioni, probabilmente c’è stato un difetto di comunicazione tra allenatore e proprietà. Ieri però mi sento di dire che il problema della Roma non è stato Robinio Vaz, semmai Pellegrini, che non sta più in piedi, o Cristante, al quale si sta rinnovando il contratto fino al 2029…Ora testa bassa: lunedì si fa risultato col Cagliari e si riparte. Anche se avessimo vinto ieri avremmo dovuto lottare punto a punto per il quarto posto. Mi sembra prematuro dire che è tutto finito…”
Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io invoco qualcuno della Roma che metta un punto e dica: per noi la Roma deve arrivare lì, oltre quello non può arrivare. Poi ci può anche essere l’exploit, ma la società non fissa mai un obiettivo. Se tu fissi la Champions come obiettivo stagionale, ritieni che la squadra ci possa arrivare. Ma se io ti chiedo per sei mesi di comprare un frigorifero, e tu mi porti la friggitrice ad aria, non mi stai mettendo nelle condizioni di potermi poi dire a fine stagione: “Hai raggiunto il tuo obiettivo, resti“, oppure: “Non lo hai raggiunto, vai via”. Ed è quello che sta dicendo l’allenatore…”
Mario Corsi (Tele Radio Sport): “Noi a inizio stagione avevamo fatto questa battuta, che Gasperini sarebbe durato fino a novembre-dicembre. Meno male che non c’abbiamo preso, anche se in questo momento mi vengono dei dubbi…a questo gliene stanno a fa…L’altro allenatore trattato in questo allenatore è stato Mourinho: noi abbiamo i grandi allenatori, ma poi non gli compriamo i giocatori. Se a Gasp gli comprassero giocatori più forti di Cristante, secondo voi non li vorrebbe? E’ evidente che anche Gasp è frenato in questa corsa alla Champions come succede spesso con questi americani. A noi non ci va di essere presi in giro da Friedkin, da Massara e da Ranieri, che sicuramente non ci vuole prendere in giro ma guarda la sua posizione da esterno…”
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ieri la Roma ha fatto troppo poco, il primo tiro pericoloso arriva al 70esimo. Troppe sconfitte simili, questi 1 a 0 che non riesci a riprendere sta diventando una costante. Ragazzi, otto sconfitte sono tantissime…paradossalmente hai perso più partite della Lazio. Questo è il mese della verità: o rimani agganciato o addirittura rimetti il muso davanti, oppure rischi di staccarti. La Roma deve assolutamente cambiare marcia negli scontri diretti. Contro Cagliari e Cremonese non puoi assolutamente sbagliare…”
Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La Roma alterna prestazioni sontuose come quelle contro il Milan, e poi fa partite come quelle di ieri dove non tira mai in porta. La differenza è troppo grande: i risultati possono essere casuali, ma la prestazione no. Ieri il primo tempo è stato un monologo dell’Udinese…”
Piero Torri (Radio Manà Sport): “Ho imparato a prendere con la dovuta cautela le parole di Gasperini a fine partita. Io non penso che la Roma sia una U23, ma comunque ha giocatori giovani di qualità come Wesley, Pisilli e Soulè. Penso che le sue parole erano rivolte al mercato dove hai preso Vaz e Venturino, lui avrebbe preferito investire quei soldi su un giocatore già pronto. La Roma ha delle problematiche economiche che stanno lì e bisogna risolvere…”
Matteo De Santis (Radio Manà Sport): “Ho visto una Roma molto scialba ieri. L’Udinese non è che abbia fatto questa partita straordinaria, e io mi aspettavo un’altra prestazione dalla Roma perchè sarebbe stata molto importante per la classifica. Usciamo dall’equivoco che senza Dybala e Konè non puoi battere l’Udinese. Ieri Soulè malissimo, e Malen idem. Trovo stucchevole ogni volta questo dibattito sull’U23. Questo era un primo anno per conoscersi, lo ha detto Ranieri e lo ha detto Gasperini. Se poi a gennaio le cose sono improvvisamente cambiate, ce lo dicessero…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Una partita andate male e finita peggio a definire il valore di Malen. E’ un ottimo attaccate dentro l’area, ma ha bisogno di essere supportato. Ieri è venuta meno la qualità dei due intermedi, Soulè ve lo dico, è forte, ma in certe partite sparisce. Di Pellegrini abbiamo detto, e allora ti rimane poco. Se non riesci a portare la partita sulla qualità dei tuoi calciatori, alla fine la puoi anche perdere…Wesley? E’ un terzino che non fai mai quello che fa…per uno che gioca davanti insieme a uno così è dura…”
Gianni Visnadi (Radio Radio): “Malen? Prima di dire che la Roma ha comprato Batistuta senza capelli bisogna aspettare almeno un mese. Malen ha fatto benissimo nel primo pezzo dell’esordio col Torino, bene col Milan, ieri invece mi è sembrato che non ha fatto una giocata positiva sull’occasione che ha avuto. Ma non si giudica un centravanti da una giocata. Gasperini però continua a dirsi molto contento di lui, anche se a me non sembra giocatore per lui. Ma se lo dice il mister che non è mai contento allora… Se la Roma si sarà rinforzata con lui lo diremo a fine campionato…”.
Secondo me pensare di rinnovare Mancini e Cristante è follia. Significa che dal punto di vista tecnico a Trigoria non si capisce nulla o molto più probabilmente cambiano i DS ma le
figure che comandano sono sempre
le stesse. La Roma con i senatori non arriverà mai in Champions, perché la storia questo si dice. Otto anni di mediocrità assoluta. Otto anni in cui chiunque è andato in Champions: Atalanta, Lazio, Bologna. Chiunque. Tranne la Roma
Eh…. faglielo a capire. Anche ieri Cristante limitato. Mancini gran cuore ma zero impostazione.
più facile ci riesca il Como piuttosto che noi quest’anno.
non hanno pressioni, giocano da Dio e segnano a nastro.
Ed hanno un paio di giocatori fortissimi davvero in attacco ,a differenza nostra. perfino Doumkas o come si chiama, il loro panchinaro, da noi sarebbe titolare fisso. ma di che parliamo.
Mi ricordate come è finita l’andata col Como? Sempre negativi, ma anche basta.
La Roma ha speso tanto in questo mercato invernale, sono arrivati 4 giocatori e molti altri questa estate, Gasp non può mettere le mani avanti, questa è una Roma che ha i giocatori per arrivare quarta, tutte le altre cose dette sono solo scuse. Detto ciò se non dovesse arrivare quarta sarà un fallimento ma sono assolutamente contrario a cambiare allenatore, questo deve essere l’inizio di un ciclo con una Roma giovane che potrà fare solo meglio di anno in anno, non si può volere tutto e subito, ci abbiamo provato con l’attacco Lukaku-Dybala e si è visto che abbiamo fatto.
coi soldi spesi per Vaz e lo spagnolo ci prendevi Zirkzee o Tzolis e avevamo un titolare forte su quella fascia
che abbia i giocatori per arrivare quarta, penso tu sia il solo al mondo a pensarlo…ci sono squadre di ben altra caratura, ottimamente allenate, che ci stanno avanti e di parecchio come valore. Dobbiamo ringraziare Gasp che sta facendo le nozze coi fichi secchi, ma anche lui, senza Dybala e Konè, alla fine può fare poco. Occhio al Como piuttosto…
La Roma è una squadra il cui storico di mercato è il seguente:
8 anni senza terzini (sennò te becchi Karsdorp);
Mourinho chiede per tre anni il regista basso (Xhaka) e non glielo comprano (sennò te becchi Diawara);
Gasperini che chiede l’attaccante esterno e non glielo comprano (sennò te becchi Venturino).
Gasp non è scemo, ha capito benissimo l’andazzo. Noi diciamo che Sarri è stato preso in giro, ma qualcosa non torna pure qui a Trigoria.
Arrivare quarti? Un Ekkelenkamp qualsiasi può tenere un Master di tiri di punizione a TUTTA Trigoria, stendo un velo pietoso sui calci d’angolo.
96 minuti per fare un tiro in porta.
Ma credo di aver capito il problema, il fatto è che la Roma compra giocatori al Kilo, quindi per risparmiare li prendono tutti di 1 metro e 60, poi quando li metti in barriera in allenamento perfino Pellegrini riesce a scavalcarli.
Abbiamo calciatori che hanno paura di tirare in porta, altro che fame.
Poi non è che sia tutto da buttare, per carità, ma le squadre forti o che possono competere sono fatte in modo diverso.
Ma secondo voi sono stati spesi bene i 50 milioni? mah
Se3 tu metti Soulè e Pellegrini al posto di Pulisic e Leao,
o di Neres e McTominay,
ma pure di Nico Paz e Baturina,
per non parlare di Yldiz e Conceicao,
vedi che pure quelle squadre si fermano.
Non riescono a fare una imbucata buona da due mese,
ma davvero, di che parliamo??
beh dai anche ieri Soulé tre cose buone le fa…ed è stata la sua giornata no. Anche perché tra assist e gol ne ha come Paz e Yldiz.
non si può pretendere di ambire ad un posto in Champions se si comprano i ragazzini o i panchinari di altre squadre
diciamo che ora che soule è fuori forma da dopo la partita con lo Stoccarda si notano i problemi in attacco, se yildiz gioca male una partita c e coinceicao che funziona, alla roma se si blocca soule non c e nessuno. pellegrini non funziona ormai da un bel po
Ohhhhh .. finalmente.
Paz non ha fatto niente per tre o quattro partite ma ci sono stati altri giocatori come Baturina. Yldiz ha fatto poco per alcune partite ma sono esploso David e Coincecao. Da noi si fermano Soule e Dybala e a parte un’ ottima prestando Malen poi abbiamo Pellegrini nullo, Cristante lento, Mancini falloso, e altri giocatori che da troppo tempo non incidono più. Ma adesso il capro espiatorio tocca a Mati 8gol e 8 assist, più di 20gol e altrettanti assist in serie A a meno di 23 anni…. vabbè dite che ve sta sul gozzo e amen.
Si può dire senza offendere nessuno che con Gasperini va in onda il Mourinho 2.0?
Fare determinate promesse e poi non mantenerle,con la differenza che Mourinho è uno che rimane sempre al suo posto ,mentre Gasperini è quello che sbatte la porta e se ne va.
Quali sono le promesse? Ranieri ha detto in tutte le salse che sarebbe stato un mercato difficile e nonostante ciò sono stati presi complessivamente 10 giocatori impegnandoti per oltre 130 milioni. La Roma è l unica società che ha comprato a gennaio. Con i paletti che hai troppo è stato fatto . Gasperini si aspettava altro? Allora doveva andare in un altro club, siamo seri su
Io la vedo così.
Difesa: se non vendi Ndicka il prossimo anno( cosa che avverrà puntualmente ahimè’), stai anche bene così. Ghilardi e Zio il prossimo anno saranno rodati e messi a fianco di giocatori forti ed esperti rendono . Mancini per me rimane un grande interrogativo. Second me chi regge la difesa e’ Evan, oltre ovviamente a Svilar.
Centrocampo: dopo anni di sesti e settimi posti, facciamocela una domanda e diamoci una risposta. Cristante sarà pure un buon samaritano ma non può giocare titolare. Serve un centrocampista di livello. Guardo Modric nel Milan. A quarant’anni cambia la squadra in modo disarmante. Lanci, passaggi, interdizione. A te serve quello, come il pane. Con Kone’ a fianco. Pisilli, El, Cristante in panchina ( e un altro da prendere)
Terzini: qui il tema è delicato, hai solo Wesley di livello. Quindi ti servirebbero almeno una sua riserva e un titolare sulla sinistra con Angelino in panca.
Attacco: ancora con Pellegrini? Siamo seri? Semplicemente inguardabile. Non solo inguardabile, indispettisce proprio. Via lui, Dovbyk e Ferguson ed Elsha . Ti serve quindi un trequartista di livello da affiancare a Soule’( e un degno sostituto di quest’ultimo). Malen e Vaz possono anche andare.
In sintesi il pessimo anno se vuoi fare il salto di livello devi ancora spendere almeno 100/150 milioni se vuoi davvero competere senza vendere nessuno. E non so nemmeno se ti bastano. Questa è la fotografia della Roma attuale, poco da fare. Avanti pure con le spolliciate in basso.
Torri ha capito ma non ci voleva tanto che il problema e’ del SA dei Friedkin, i soldi ci stanno ma la societa’ e imbarcata di debiti e non riesco a capire perche’ non si coprono forse si aspetta lo stadio posso capire ma la lamentela Gasp dov’e’, lui sapeva della situazione per questo ha un contratto di 3 anni. La squadra gioca bene altre volte meno ma sono 6 mesi che ha cambiato ci sono squadre superiori come tasso calcistico non ci giriamo intorno a Maggio vedremo e poi Giugno con il calciomercato nuovo si vedra’ se si sale in classifica. Adesso amalgamare i nuovi e giocarsi il tutto partita dopo partita, lunedi’ c’e’ il Cagliari e non sara’ facile ormai sono battaglie tutte le partite.
