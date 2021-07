Costanzo: “Le radio a Roma sono importanti, nel bene e nel male”

NOTIZIE AS ROMA – “Ho incontrato tante radio che parlano della Roma e del calcio. Lo dico: le radio sono importanti, nel bene e nel male. Sono una realtà nessuno sport ha così in gran numero”.

Lo scrive oggi Maurizio Costanzo, responsabile della comunicazione della Roma, nel suo pezzo di oggi sul Corriere dello Sport. “Solo il calcio, ma principalmente solo a Roma. Non mi risulta che a Milano, per Inter e Milan, ci siano tante radio come a Roma per Roma e Lazio”.

“Le radio, i tifosi. Mi sono posto alcune domande. Per esempio: il tifo eccessivo può dar problemi fisici? Fissazioni o altro? Ma il tifo poi, può essere solo sportivo o si può anche tifare per una donna? Intendo dire: il tifo è coniugabile solo con i colori di una squadra? A proposito di tifosi: mi piacerebbe chiedere ai tifosi: da uno a dieci, quanto desiderano che riprenda il campionato e che loro possano tornare a distrarsi con il medesimo. Forse potrebbero domandarlo le radio così ascoltate in città”.

Fonte: Corriere dello Sport