Roma, summit di mercato per il terzino: tutti i giocatori al vaglio di Mou e Pinto

AS ROMA NEWS – L’infortunio di Spinazzola rimescola subito le priorità sul mercato della Roma, che ora va a caccia di un terzino sinistro titolare da poter schierare in attesa del completo recupero dell’esterno di Foligno, out almeno fino al prossimo gennaio.

Ieri a Trigoria c’è stato un vero e proprio summit di mercato d’emergenza tra Tiago Pinto e Mourinho. La Roma ha sul tavolo un nutrito numero di potenziali obiettivi, tra calciatori offerti da intermediari e giocatori che possono effettivamente piacere allo Special One.

Il primo nome sulla lista è quello di Emerson Palmieri, 26 anni, ex giallorosso che lasciò la Capitale per trasferirsi al Chelsea a 20 milioni di euro. Ora gli inglesi ne chiedono 16 per un calciatore che in nazionale fa proprio il vice di Spinazzola. L’altro terzino che il club inglese è pronto a cedere senza problemi è Marcos Alonso, 30 anni, che però ha uno stipendio più impegnativo dell’italo-brasiliano: può arrivare per 12-15 milioni.

Sempre restando all’estero, è stato proposto lo svincolato Patrick van Aanholt, 30 anni, mentre è sul mercato Alex Telles, 28 anni, difensore del Manchester United. Le altre piste portano in Italia: Dimarco, 23 anni, dell’Inter è un profilo che piace e l’ipotesi di uno scambio con Florenzi potrebbe prendere piede molto presto. L’altro nome che circola è quello di Cristiano Biraghi, 28 anni, terzino della Fiorentina. Il sogno invece è Robin Gosens dell’Atalanta: Pinto si è informato, ma costa 40 milioni e su di lui ci sono Barcellona e Juventus.

